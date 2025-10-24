Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dura cuatro segundos pero este gesto de la infanta Sofía con Letizia dice mucho más de lo que parece
Se puede ver en el medio de la imagen. 

Álvaro Palazón
Letizia y SofíaRTVE

La primera parte de los Premios Princesa de Asturias 2025 ha estado marcado, sin duda, por el emotivo discurso del escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras, que ha hecho incluso reír al rey Felipe VI. 

"Los amigos, a los maestros, a las personas que me han querido o me quieren, a mi mujer y a mis hijos, a mi familia, a mis editores, a mis agentes, a tantas, tantas personas que no necesitaría tres o cuatro minutos, sino tres o cuatro horas. "Lo demás es mérito mío, ya está bien de modestia", ha dicho ante las risas de los presentes. 

También se ha acodado del cantante Joan Manuel Serrat, galardonado en 2024: "Hace un año justo, en este mismo lugar, mi amigo Joan Manuel Serrat acabo su intervención cantando una hermosa canción, como seguramente ustedes preferirán que yo no lo haga, solo me queda expresar una vez más, sinceramente conmovido, mi gratitud". 

El gesto de Sofía a Letizia

Como siempre en este tipo de eventos, las cámaras están siempre pendientes de los gestos y las miradas de los miembros de la Casa Real española, formada por el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita Sofía. 

Aquí, se ha visto en televisión cómo en un momento de los discursos de los galardonados, la infanta Sofía le ha hecho un gesto a su madre por debajo de la mesa que se puede interpretar de varias formas aunque está claro que lo que evidencia es la inmensa confianza que tienen ambas. 

En el vídeo, que dura cuatro segundos, se puede ver que Sofía toca a Letizia por debajo de la mesa o bien por un gesto de cariño o bien para decirle algo parecido a "mamá, vuelve que estás pensando en tus cosas y no estás prestando atención". 

En cualquier caso, una nueva escena que ha dado que hablar en redes sociales y que muestra la buena relación, como se puede ver siempre en público, que hay entre los miembros de la familia. 

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

