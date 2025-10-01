En Francia usan términos muy contundentes para describir a Feijóo: "Está acorralado"

El diario francés Libération ha ido con todo para escribir sobre lo que está pasando en la derecha española y no han titubeado en analizarla, especialmente tras las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, sobre el conflicto entre Israel y Palestina, calificando las operaciones militares israelís como "masacres".

El titular que han elegido es una declaración de intenciones sobre el amplio análisis que han hecho: "En España, la derecha está dividida por Gaza". Pero nada más arrancar han sido muy contundentes: "En un contexto de creciente presión internacional sobre Gaza, la derecha española está al borde de la fractura".

"Para gran consternación de Alberto Núñez Feijóo, la postura del socialista Pedro Sánchez contra el gobierno israelí está polarizando al PP como nunca antes", han razonado. A los miembros de la derecha que apoyan firmemente las políticas "represivas" de Netanyahu lo consideran "el ala más radical", mientras que Moreno y Rueda representan "el bando más moderado".

Sin duda, para el citado medio, la "radicalización de la franja más dura de la derecha", a la que concretan la unión del expresidente del Gobierno José María Aznar, ha tenido consecuencias: que al rey Felipe VI le caiga un "aluvión de críticas". "Normalmente, la figura monárquica es respetada y considerada al margen de la controversia, pero el discurso del rey en la Asamblea General de las Naciones Unidas ha acentuado el malestar de la derecha",

"Feijóo se siente atrapado, incapaz de desatar este nudo gordiano. Las encuestas muestran que el partido extremista Vox ha acortado la distancia de voto con el PP y las protestas en Gaza han reforzado las posibilidades de su rival, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones de 2027", han defendido.

Han achacado que Feijóo está acorralado, también por el tema del pacto climático de los socialistas, pero que usa un arma como contraataque, la inmigración. "Para recuperar terreno frente a Vox ha reforzado su discurso", han expresado, respecto al visado por puntos que condiciona la residencia de un inmigrante al comportamiento y contribución.