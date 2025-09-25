Moreno Bonilla también se desmarca de Génova: "Si quiere que reconozca que hay un genocidio (en Gaza), se lo reconozco"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha admitido este jueves, durante la sesión parlamentaria de control a su Gobierno, que en Gaza se está produciendo un genocidio, al responder a la portavoz de Por Andalucía: "Si usted quiere que reconozca que hay un genocidio, se lo reconozco".

Así se ha referido el presidente andaluz al uso del término "genocidio" por su homólogo de Galicia y también compañero del Partido Popular, Alfonso Rueda, tras el minuto de silencio que se realizó este miércoles en la Cámara gallega. La postura de ambos es muy diferente a del PP nacional, que evita utilizar esta palabra a la hora de abordar el conflicto.

Moreno ha dicho respetar la decisión del dirigente gallego y ha insistido en que lo que ha dicho Rueda "es algo que decimos todos: estamos ante una matanza que se está produciendo como consecuencia de una acción del Gobierno israelí".

Ha detallado que en su partido, el Partido Popular, están de acuerdo en varios aspectos, como que hay que "detener, parar, esta guerra que tanto daño está haciendo a civiles y personas desprotegidas y vulnerables".

También ha dicho condenar lo que está ocurriendo, si bien ha matizado que el futuro de Palestina tiene que ser la solución de los dos Estados, pero "no puede pasar por un grupo terrorista como Hamás", al que ha exigido que devuelva a los rehenes.

"No vamos a caer en la confrontación y la polarización", ha agregado Moreno, quien ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a unirse porque "lo que realmente importa es el futuro de los gazatíes", si bien lo único que busca es, a su juicio, "dividir" porque en realidad "no le importa lo que les está pasando a los gazatíes, sino sobrevivir en su ámbito electoral".

"Queremos parar la guerra, por tanto déjenos del debate semántico y vayamos al grano: genocidio, matanza, llámelo como usted quiera, lo importante es que paremos de una vez por todas esta catástrofe humanitaria", ha concluido Moreno.