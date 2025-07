En Italia hablan sobre Carlos Alcaraz de una forma poco habitual y que traerá cola

Carlos Alcaraz no ha dicho nada, no ha hecho nada… y, sin embargo, en Italia vuelven a hablar más de su estilo de vida que de su tenis. El detonante, esta vez, ha sido una frase que han rescatado en redes sociales como 'X', de una entrevista que le hicieron a Jannik Sinner cuando tenía 17 años y que, según dice Il Corriere dello Sport, se ha hecho viral en España. “No me gusta salir de fiesta. La verdad, prefiero tomarme una Coca-Cola”, decía entonces el tenista italiano, actual número uno en el ranking mundial ATP. Suficiente para que el diario italiano dé forma, con lo justo, a otro capítulo de una clásica comparación en la que el de El Palmar no sale muy bien parado.

El planteamiento es muy sencillo: Jannik Sinner representa la disciplina, la vida ordenada, el chico tranquilo que entrena todos los días y elige tomarse un refresco en lugar de irse a una discoteca. Carlos Alcaraz, para el diario deportivo italiano, en cambio, encarna todo lo contrario: es el jugador que “ama salir de fiesta (nunca lo ha escondido)”; el tenista que se va a Ibiza a celebrar su cumpleaños -aunque fuese después de ganar la final de Roland Garros y no antes, como se insinúa-; o el deportista que, incluso llegan a deslizar, debería “preferir una Coca-Cola a la sangría”.

Para apuntalar su relato, Il Corriere dello Sport se hace eco de algunos comentarios leídos "en muchos sitios", como uno en el que se preguntan: "¿Cómo se puede ir a bailar entre torneo y torneo?”. También citan la visión más templada de la prensa deportiva española sobre la comparación de ambos tenistas. "No existe una única manera de convertirse en campeón. La rivalidad Sinner-Alcaraz no solo es deportiva; también es filosófica”, recoge un artículo del diario Marca sobre el asunto que usa para seguir alimentando su posición.

La publicación de Il Corriere no llega en cualquier momento. Lo hace días después de que Jannik Sinner le ganase la final de Wimbledon a Carlos Alcaraz y lo dejase sin el 'hat trick' de Grand Slam. En medio de la resaca deportiva, el diario italiano arma un relato a base de retales para sugerir que en España se estaría enfriando la euforia con el número dos en el ranking mundial de la ATP tras no levantar el título en Londres, el estreno en Netflix de la serie Carlos Alcaraz: A mi manera y de unas declaraciones de Toni Nadal en El País.

En el documental, el propio tenista admite que “hay momentos en los que no me apetece tanto jugar” y, al hablar de sus vacaciones tras Roland Garros, lo deja claro: “En Ibiza, no te voy a engañar, es prácticamente fiesta y salir. Yo fui ahí a reventarme”. En su columna, por otro lado, el ex entrenador y tío de Rafa Nadal replica con ironía a estas afirmaciones: “Si catalogamos de sacrificio el no poder estar con los amigos por tener que viajar para poder competir en el Open de Australia, en Wimbledon, en Roland Garros o el US Open, supone que pecaríamos de falta de objetividad. Un sinfín de estudiantes se ven obligados año tras año a desplazarse a otras ciudades y, alejados de sus familias y de sus amigos, permanecer allí gran parte del año y, con seguridad, en peores condiciones”.