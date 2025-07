​Alcaraz se queda a las puertas del 'hat-trick' en Wimbledon al caer ante Sinner 

Carlos Alcaraz se ha quedado a las puertas de la historia de Wimbledon. El murciano ha caído este domingo ante Jannik Sinner, quien se ha tomado la revancha tras la remontada en Roland Garros. Alcaraz buscaba su sexto Grand Slam, el tercero consecutivo en Wimbledon, pero finalmente ha sido el italiano quien se ha alzado con su cuarto.

En el primer set, Alcaraz comenzó poniendo en apuros al italiano, pero con 2-2 en el marcador Sinner no tardó en romper el servicio del murciano y tomar ventaja. Con 4-3 y saque a favor, el italiano cedió su servicio y el murciano igualó de nuevo el set. Finalmente, con 5-4 para Alcaraz, el de El Palmar rompió de nuevo el saque del italiano y firmó la primera manga del partido provocando una ovación inmediata en el All England Club.

El segundo comenzó con una rotura de servicio de Sinner en el que tuvo tres bolas y fue a la tercera cuando cerró el juego. El italiano defendió su servicio con uñas y dientes ante el empuje de Alcaraz y se llevó el set para firmar un marcador igualado (6-4).

Y el italiano siguió presionando en el tercer set, que se le puso cuesta arriba al murciano. Alcaraz sufrió en los tres primeros servicios para finalmente salvarlos. Mejoró el saque en el cuarto y se anotó un juego en blanco para poner el 3-4, pero no fue suficiente. Sinner dispuso de una bola de break y la materializó subiendo a la red. El italiano defendió su saque y se hizo con una crucial tercera manga.

Sinner la siguió, y la consiguió. Alcaraz sufrió en el servicio en el cuarto set mientras su contrincante no bajaba el ritmo.Con 4-3 para Sinner y servicio a favor, Alcaraz tuvo dos bolas de rotura para igualar el set, pero el italiano las salvó y defendió una vez más en el partido el saque. El murciano no se rindió buscando el milagro, pero este no llegó y Sinner se alzó con al victoria en la hierba de Londres.

Sinner se ha convertido así a sus 23 años en el primer italiano de la historia que consigue ganar el torneo de Wimbledon. En 2021, su compatriota Matteo Berretini ya había hecho historia al ser el primer italiano en llegar a la final del torneo londinense, pero en ella fue derrotado por Novak Djokovic.

Hasta entonces, ningún tenista de esta nacionalidad, hombre o mujer, había llegado hasta el último partido de Wimbledon. Sin embargo, el año pasado Jasmine Paolini también alcanzó la final del torneo, donde cayó frente a Barbora Krejcikova en tres sets.

"Estoy muy contento por ti, Sinner"



Tras el partido, Alcaraz aseguró que, a pesar de la derrota, está "muy contento" por Sinner. "Es difícil perder, pero lo primero, me gustaría felicitar a Jannik. Muy merecido el trofeo, has hecho dos semanas increíbles. Estoy muy contento por ti", dijo en la ceremonia de trofeos.

El de El Palmar también tuvo unas palabras para Felipe VI, presente en el palco real. "Le quiero dar las gracias al rey de España por su apoyo. Es un honor tenerte aquí en las gradas. Gracias por venir a la final. Te estoy muy agradecido", afirmó. Al ser preguntado sobre si retornará al torneo en el futuro, lo tuvo claro: "¡Por supuesto que volveré!".

"Gracias, Carlos, por el jugador que eres"



También Sinner agradeció a Alcaraz el jugador que es después de conquistar el título de Wimbledon. "Has hecho un torneo increíble, gracias por ser el jugador que eres. Es muy difícil jugar contra ti. Me voy a quedar este trofeo que tú ya tienes dos", dijo con humor.

"Es increíble estar en esta posición de campeón. Estábamos hablando antes del partido que nunca me hubiera imagino estar aquí cuando era joven, era solo un sueño. Ahora estoy viviendo mi sueño", afirmó. Y añadió: "Me gustaría felicitar a mi equipo y a todos los que han venido hasta aquí en este día tan especial. Me han llevado a ser un mejor jugador, pero también una mejor persona".