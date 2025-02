En Italia ven estas fotos de Letizia y las describen con unas palabras como mínimo llamativas

La edición italiana de la revista Vanity Fair ha dedicado un llamativo calificativo a un look que la reina Letizia ha lucido en una de sus últimas apariciones públicas, la reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud.

Según señala la revista, la reina se dejó ver con un estilo que denomina "sirena de oficina" porque, según dice, mezcla la seriedad y austeridad de la ropa de oficina con un toque de sensualidad.

El artículo destaca que la reina lució "un total look gris de Mango", un traje de tres piezas: "La chaqueta recta de botonadura sencilla se caracteriza por bolsillos de solapa y combina perfectamente tanto con el chaleco entallado como con los pantalones acampanados".

"Un look sencillo y elegante completado con unos mocasines de tacón negros de Massimo Dutti", explica Vanity Fair.

"Pero como suele decirse, 'una golondrina no hace verano', porque este es el segundo look gris que luce la reina con pocos días de diferencia. A principios de esta semana, en la reunión del Patronato Real de la Galería de las Colecciones Reales -también en Madrid- Letizia de España optó por un vestido gris de Cortana (con escote en V cruzado y drapeado lateral) combinado con un atrevido cinturón negro de Hugo Boss conjuntado no solo con botas altas sino también con un bolso Mauska", describe la revista.