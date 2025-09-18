En 'L'Equipe' se hacen la pregunta del millón por lo ocurrido en el Congreso con el Mundial de fútbol e Israel

La política española está siendo noticia en todo el mundo. Si hace unos días los medios extranjeros recogían las protestas en La Vuelta a España por la presencia de un equipo de Israel ahora le ha tocado el turno a Eurovisión y al fútbol.

Hasta L'Equipe, el medio deportivo más importante del mundo, ha llegado lo ocurrido en la mañana del miércoles durante la sesión de control al Gobierno de España. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si va a retirar a España de algunas competiciones deportivas después de que RTVE decidiera este martes abandonar Eurovisión en el caso de que la UER acepte la participación de Israel.

"Cuando pierde votaciones se va al cine. Y como no tiene presupuestos, alienta barricadas. El transporte no funciona y la vivienda no se arregla, pero para usted todo es un juego de trileros. ¿Que imputan a su mujer? Milei. ¿Que su número dos sigue en la cárcel? Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, sólo quiere tapar sus vergüenzas. ¿Va a retirar los equipos españoles de la liga de Eurobasket? ¿Y A la selección del Mundial?", le ha preguntado directamente Feijóo.

Sánchez no ha respondido directamente a la pregunta pero quien sí lo ha hecho es Patxi López, que directamente ha afirmado que es algo que valorarán en el futuro. "Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos", ha dicho concretamente el portavoz.

En el medio francés se han hecho la pregunta del millón: "¿Está España dispuesta a boicotear el Mundial 2026 si Israel se clasifica?". Una cuestión que se hace el diario deportivo y más de media España.

"Particularmente comprometido con la causa palestina, el gobierno español apoyó notablemente las protestas contra la participación de Israel-Premier Tech en la última Vuelta. El presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, y sus ministros quieren que los equipos israelíes sean excluidos de las competiciones deportivas, al igual que los equipos rusos, a los que se les ha prohibido participar desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022", dice la noticia.

Sobre la participación de España en el Mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México explican que Israel está actualmente el tercer puesto de su grupo de clasificación, empatada con Italia en el segundo puesto (ambas con 9 puntos), y sigue en la lucha por la clasificación para la repesca. Por lo que su presencia en el mundial no es descartable.