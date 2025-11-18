Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'The Times' conmemora los 50 años de la muerte de Franco describiendo en dos palabras cómo está España ahora
'The Times' conmemora los 50 años de la muerte de Franco describiendo en dos palabras cómo está España ahora  

Dice que los problemas no deben "eclipsar" la realidad. 

Una imagen de la Plaza Mayor de Madrid, la misma que ha usado 'The Times' en su artículo.Getty Images

El periódico británico The Times, uno de los más importantes del Reino Unido, fundado en 1785 y con una tirada diaria de más de medio millón de ejemplares, ha dedicado un artículo a analizar los cambios que ha experimentado España desde la muerte de Francisco Franco, hace justo ahora 50 años.

El rotativo británico resume todo asegurando que España ha tenido una "sorprendente transformación" que las tribulaciones del país "no deben eclipsar" y asevera que "proyecta ahora una imagen de confianza al mundo".

"Cincuenta años después de Franco, el éxito de España es un testimonio de la democracia liberal; pero, además de los beneficios que conlleva un cambio rápido, también ha habido costes", afirma The Times, que señala que el cambio de la dictadura a la democracia españolas "ha sido uno de los éxitos más asombrosos de la Europa moderna".

El artículo recuerda que "en 1975, España se encontraba aislada políticamente": "Rezagada entre sus vecinos más desarrollados, seguía dependiendo de una economía agraria, marcada por la decadencia urbana y cuarenta años de represión política tecnocrática".

"Una cultura segura de sí misma"

En cambio, dice que ahora "está plenamente integrada en la OTAN, a la que se unió en 1982, y en la UE": "Ha superado los años de conformismo religioso que caracterizaron el régimen de Franco y, con la ayuda de un monarca firme, proyecta al mundo una cultura segura de sí misma".

The Times explica que en los últimos años "su crecimiento anual triplica la media de la eurozona" porque "se ha beneficiado de los bajos precios de la energía, el aumento del consumo y el auge del turismo".

"Un desagradable giro populista en su política"

Pero también enseña la otra cara de la moneda. Por ejemplo, dice que "su juventud se enfrenta a duras dificultades económicas", "sufre una grave escasez de vivienda mal gestionada, construyendo solo una pequeña parte de las nuevas viviendas que necesita cada año" y "ha presenciado un desagradable giro populista en su política, primero con el partido de extrema izquierda Podemos y después con el auge del partido populista de extrema derecha Vox".

A todo eso se añade, según el periódico británico, que "la inusual descentralización de la estructura federal española también ha resultado ser un lastre en ocasiones". Pero, con todo, subraya: "Las dificultades políticas de España no deben eclipsar la notable transformación que ha experimentado desde su renacimiento democrático. Las enormes mejoras en el nivel de vida y la libertad cultural dan fe del poder sin parangón de las normas liberales y democráticas".

