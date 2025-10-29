En Reino Unido se hacen eco de la entrevista a Juan Carlos I y parece claro lo que piensan de él por cómo lo describen

El revuelo que está causando la entrevista del periodista Charles Jaigu para Le Figaro desde Abu Dabi al rey emérito Juan Carlos I es tremendo. Todavía hay mucha tela que cortar porque próximamente, en noviembre, saldrá la publicación de sus memorias en Francia y en diciembre en España.

La polémica ya está servida y más tras la publicación de la entrevista. Entre otros temas de relevancia, Juan Carlos I ha hablado sobre Francisco Franco y sus palabras han llegado incluso hasta el Reino Unido, donde el diario The Times, con cientos de miles de suscriptores, le ha dedicado un extenso artículo relatando lo que ha dicho sobre el dictador.

Lo más impactando ha estado directamente en el titular y, ojo, porque no se han cortado ni un pelo en dejar muy claro cómo lo ven: "Juan Carlos, caído en desgracia, elogia al 'tierno' Franco por haberlo hecho ley". Cortita y al pie.

Juan Carlos I pronunció que "¿Para qué mentir, si fue él quien me hizo rey, y de hecho lo hizo para crear un régimen más abierto?". El citado periódico británico comienza su extenso artículo describiendo al rey emérito como "el desprestigiado y exmonarca español ha elogiado a Francisco Franco [...] Pintó una imagen positiva del dictador". En apenas unas líneas ya le han descrito como "caído en desgracia" y "desprestigiado".

"La caída en desgracia comenzó en 2012"

Para ellos, la "caída en desgracia" comenzó en 2012, año en el que se supone "que había estado con ella (Corinna) en un viaje de caza de elefantes en Botsuana mientras España se sumía en una crisis económica... Abdicó en favor de su hijo en 2014 en medios de escándalos de corrupción".

"Según explicó, sus memorias pretenden servir de defensa ante los ataques en su contra, como un acto de reconciliación", han escrito en el citado medio, que dentro del relato de la entrevista, han dejado ver en dos simples términos cómo vean al emérito desde Reino Unido.