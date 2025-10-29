La alusión a Pedro Sánchez en la entrevista a Juan Carlos I en 'Le Figaro' que en España traerá cola

Las memorias del rey Juan Carlos —Reconciliación— están a la vuelta de la esquina y prometen provocar un verdadero tsunami en España. Antes de la salida del libro —el 12 de noviembre en Francia y en diciembre en España—, el exmonarca ha concedido una entrevista al periodista de Le Figaro Magazine Charles Jaigu en Abu Dabi, donde reside desde 2020.

En la charla, donde hay más interpretaciones del periodista que comentarios del emérito, hay varios mensajes contundentes sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hasta sobre Felipe VI, del que dicen que maniobró para evitar que su padre sacase el libro porque teme "este lado 'sin filtros'" del rey exiliado, "presionó el año pasado para convencer a su padre de que no publicara nada".

Añade que el rey de España "consiguió un aplazamiento de un año, con el fin de evitar las conmemoraciones del cincuentenario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. Por eso, el libro se publica primero en Francia. En España lo hará dentro de tres semanas".

De Lady Di a Sánchez

Pero no es la única perla que hay en la entrevista, donde se comentan pasajes del libro como el que hay dedicado a la princesa Diana de Gales con la que niega haber tenido una relación sentimental y a la que define como "fría, taciturna, distante, excepto en presencia de los paparazzi".

En dicha charla también se hace mención a Sánchez y no de buen grado. Comenta el periodista que Juan Carlos no ha visto a su esposa, la reina Sofía, desde 2020 y tampoco a su hijo "y muy poco a sus nietos" salvo Froilán, que vive allí con él.

"Así son las cosas. La Casa Real lo mantiene a raya: este rey emérito dice demasiado lo que piensa. Es el causante de los escándalos, el que se disputan los paparazzi, el que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza para desacreditar una monarquía que sueña con abolir", se ha podido leer en la prensa francesa.

De momento este aperitivo ya ha dado que hablar en los pasillos del Congreso donde le han preguntado al político de ERC Gabriel Rufián por las declaraciones de Juan Carlos, del que ha dicho que "devuelva el dinero y se vaya al asilo".