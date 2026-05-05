En Reino Unido les vale un párrafo para explicar así quién es Isabel Díaz Ayuso

El diario británico The Times ha dedicado un amplio artículo a analizar "cómo Barcelona está liderando un resurgimiento regional para superar a Madrid" en el que define en un solo párrafo quien es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de esta última región.

De acuerdo con la tesis del rotativo inglés, "el duelo político enfrenta a Illa, un estrecho aliado del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien se forjó una reputación de competencia directiva como ministro de Sanidad durante la pandemia, contra la líder conservadora de Madrid, Isabel Díaz Ayuso".

"Ayuso, apodada 'Santa Isabel' por sus seguidores y tachada de populista por sus críticos, defiende los impuestos bajos y un modelo favorable a las empresas que contrasta con la petición de Illa de volver al seny, la tradición catalana de la prudencia", resume The Times.

"El pesimismo envolvía Cataluña"

"Tras lo que Illa denomina una 'década perdida', el pesimismo que envolvía a la región después de su fallido intento de independencia ilegal en 2017 comienza a disiparse. Señala la mejora de los datos económicos como 'los primeros síntomas' de un renacimiento catalán", prosigue el artículo, que advierte no obstante de que "los impuestos y los efectos del movimiento separatista siguen lastrando el crecimiento".

The Times explica que "durante gran parte de la era moderna, desde finales del siglo XIX hasta mediados de la década de 2010, Cataluña fue el motor económico de España, gracias a la base industrial de Barcelona y su fuerte poder exportador", pero advierte de que "esto cambió en 2017, cuando Madrid la superó en PIB". Advierte, en cualquier caso, de que Illa está "decidido a revertir esa tendencia".

El viejo dicho catalán

"Aunque muy debilitado, el movimiento separatista no ha desaparecido, y muchas grandes empresas, incluido el banco de La Caixa, aún no han regresado a sus sedes centrales", apunta también el periódico británico.

El análisis acaba con un párrafo contundente de un analista de negocios del Barcelona: "Hay un viejo dicho catalán —fer la puta i la Ramoneta— que significa 'hacer de puta y de Ramoneta', ser dos personas distintas a la vez, jugar a dos bandas. ¿Acaso ese juego -actuar con lealtad a Madrid mientras se sueña con la independencia- ha terminado realmente?".