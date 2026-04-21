'The Times' hace balance de lo que ha hecho Pedro Sánchez hasta ahora y le otorgan un apodo que va a dar que hablar

El prestigioso diario británico The Times, fundado y publicado diariamente desde 1785, ha hecho balance de la trayectoria reciente de Pedro Sánchez, otorgándole un apodo que, según explican, se ha originado a raíz de sus últimas actuaciones, en las que se ha enfrentado al presidente de EEUU, Donald Trump, a cuenta de la guerra en Irán.

Sánchez ha ganado una reputación nacional e internacional notable desde que se mostrara contrario a los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán con un contundente "no a la guerra" que dio la vuelta al mundo. Y eso el articulista británico Isambard Wilkinson lo tiene en cuenta, aunque introduce varios matices, combinando críticas con elogios.

Wilkinson recuerda algunos de los apelativos que ha recibido el presidente español —como el de "guapo", "superviviente" o incluso "asesino político"—, pero subraya que ha sido la "agilidad" de Sánchez la que le ha valido su último y "favorito" apodo: "la némesis de Trump”. Según el articulista, esta postura le ha permitido "cosechar elogios internacionales y demostrar una vez más su valía ante los militantes del partido".

"Antes de la guerra, Sánchez estaba contra las cuerdas. Ahora, algunos lo verán como un estadista global que ha demostrado una admirable entereza. En su país ha tomado el control del discurso político, infundiendo una ilusión de vitalidad a un hombre al que se daba por políticamente acabado", describe The Times.

Fue la "rapidez" de su reacción respecto a Irán la que reflejó "la audacia" que ha caracterizado sus ocho años como presidente. Ante el caso Koldo y las acusaciones que afectan a Begoña Gómez, el diario británico ve a un Sánchez "consistente", con una respuesta basada en "absorber el golpe y seguir luchando". Ni siquiera haber perdido las últimas tres contiendas regionales le habría frenado, ya que, según el análisis, ha reaccionado reforzando su estrategia política.

De Alberto Núñez Feijóo tampoco se olvidan y le dedican un pequeño recado que al presidente del PP podría escocerle. Señalan que su dependencia de Vox podría provocar —tal y como reflejan los sondeos— que su respaldo "esté estancándose". El resultado, concluyen, es "una derecha fragmentada y enconada que tiene dificultades para resultar atractiva para los votantes centristas a los que Feijóo intenta, en ocasiones, atraer".