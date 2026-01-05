En Reino Unido meten a esta ciudad española entre las "más subestimadas" de Europa para visitar en 2026: "No vayas a Barcelona, vete aquí"

Valencia está de moda entre los turistas extranjeros. Lo apoyan algunos datos: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y noviembre de 2024 hubo más de 11,2 millones de turistas extranjeros, con un crecimiento interanual del 15,5%.

Según esa misma fuente, en el primer trimestre de 2025 el gasto fue de 2.740 millones de euros, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2024, lo que refleja no solo más visitantes, sino más dinero gastado.

Ahora, el diario británico The Daily Telegraph, fundado en 1855 y que vende más de 300.000 ejemplares diarios, se ha sumado a esa corriente en favor de Valencia al incluir a la ciudad en su lista de las 10 ciudades europeas más subestimadas para visitar en 2026.

De hecho, el rotativo británico dice que Valencia es la alternativa perfecta a Barcelona: "Desde Gaudí hasta Picasso, Barcelona es espectacular, pero el centro está abarrotado de turistas y manifestantes contra el turismo excesivo. Para una escapada urbana menos frenética, dirígete a Valencia".

Fascinados con la Ciudad de las Artes y las Ciencias

El texto afirma que el "Santo Grial se encuentra en la arcaica y evocadora catedral de Valencia, una mezcla ecléctica de estilos gótico, románico, barroco y neoclásico" y asegura que la ciudad también posee "una de las pinacotecas más importantes de España, el Museo de Bellas Artes": "Contiene obras maestras de Goya, El Greco y Velázquez".

Recomienda también una visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que califica como "un deslumbrante conjunto de museos diseñado por el arquitecto estrella español Santiago Calatrava": "Los museos son interesantes, pero su arquitectura futurista es el mayor atractivo: un paisaje urbano futurista de acero y cristal ondulantes".

Las otras ciudades recomendadas

"Valencia, un puerto importante desde la época romana, también cuenta con playas preciosas. Visita El Cabanyal y La Malvarrosa. Cuna de la paella y la horchata (una deliciosa bebida con frutos secos parecida al batido de chocolate), Valencia es un destino imprescindible para los amantes de España", insiste The Telegraph.

Las otras ciudades que recomienda visitar son estas: