Preguntan a Manu Sánchez por algunos pensamientos de la juventud: su respuesta es para verla una y otra vez

El actor y humorista andaluz Manu Sánchez ha sido el protagonista del programa de Lo de Évole de este pasado domingo, que ha sido especial por el Día de Andalucía, que se celebró el sábado 28 de febrero.

Durante la entrevista, que se grabó ante 2.000 personas en el teatro Cartuja Center de Sevilla, el cómico fue preguntado por los jóvenes y por la postura que tienen algunos a la hora de pagar impuestos, especialmente aquellos que siguen a creadores de contenido que viven en Andorra.

"Veo a chavales como muy entusiasmado con influencers y algunos de estos jóvenes presumen de no pagar sus impuestos en España y pagarlos en Andorra. No veo mucha crítica a la hora de censurar eso y decir que esto no funciona así", le introdujo Jordi Évole, el presentador del espacio de laSexta.

La reflexión de Sánchez

Sánchez contestó diciendo que "esto de que haya jóvenes irresponsables, egoístas, indocumentados y despreciables lo que no se puede vender como algo que sea nuevo". "Fachas y fascistas jóvenes ha habido toda la vida, entonces, ¿por qué ahora nos asusta que siga habiéndolos?", preguntó en voz alta.

El humorista opinó que ese grupo no es representativo: "Creo que no representan a la juventud de verdad, también habría que subrayar la de jóvenes que no se van a Andorra, que sí que pagan impuestos y cumplen con sus obligaciones fiscales. Creo en ese reparto de la riqueza y quién no cree en él no tiene ni idea de qué va esto".

Además, recordó su caso y el cáncer del que fue diagnosticado en 2023 para destacar la importancia que tiene pagar impuestos para tener unos servicios públicos fuertes y que traten igualmente a todo el mundo.

"Yo creía en el reparto de la riqueza antes de los dos últimos años, yo podía decir que pagaba la mitad de lo que ganaba en un acto de generosidad. Ahora te digo que soy incapaz ni de hacer la cuenta de lo que le he costado a la sanidad pública, que me ha estado curando un cáncer", reflexionó.

"Creo en un socialismo de yate y chalé"

En la conversación con Évole, Sánchez también defendió un "un socialismo de yate y chalé" tras confesar que tiene un yate de 43 pies y casi 15 metros de eslora en Puerto Banús (Marbella).

"Por eso, creo en un socialismo de yate y chalé, lo digo de verdad. Lo de tierra y pan, valen ahora cinco vienas un euro, eso está controlado. También es que te dicen que es que estaba comiendo marisco, ¿pero por qué le preocupa a la gente de derechas nuestro ácido úrico?", comentó.

"Todos tenemos que tener derecho a las gambas, hay gente de la derecha que se cree que las gambas solo son para ellos y a mí me encanta que nuestros sindicalistas coman gambas", afirmó.

Finalmente, acabó diciendo que trabaja mucho, paga "el máximo de impuestos" y con lo que le sobra se compra lo que me da la gana. "Me gusta más el marisco que el puré de patata", sentenció.