Un criminóloga avisa de lo que jamás deberíamos preguntarle a la IA, aunque un millón de personas lo hacen a la semana

María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad con 627.000 seguidores en Instagram, ha advertido de la información que los ciudadanos jamás debería compartir con la Inteligencia Artificial (IA), pese a que son muchos quienes lo hacen casi a diario.

"Mucho cuidado con decirle estas cinco cosas de ti a la Inteligencia Artificial", advierte la experta, que explica que las plataformas de Inteligencia Artificial crean "archivos de pensamientos íntimos".

"Imagínate todo lo que pueden hacer con la cantidad de datos que han recolectado de todo lo que nosotros le contamos. Así qué es lo que nunca deberías decirle a la IA", advierte antes de enumerar el listado.

Cinco cosas que jamás hay que decirle a la IA

"Problemas de salud mental y datos médicos: Un millón de personas a la semana comparten con la IA su información médica. Y todo esto queda guardado en sus servidores". "Datos bancarios, contraseñas o números de cuenta. Parece muy obvio, pero muchas veces al adjuntarle una captura de pantalla a la IA podemos filtrar esa información sin darnos cuenta". "Adjuntarle documentos legales con nombres y apellidos nuestros y de terceras personas". "Tu dirección, tu Documento de Identidad y tu información personal". "Quinto: nunca le adjuntes a la IA capturas de pantalla ni fotografías personales, porque puede extraer absolutamente toda la información de esas fotografias".

En las reacciones, algunos usuarios cuentan sus experiencias en este sentido. Por ejemplo, una persona señala: "Una vez le pregunté a Chat GPT que sabia de mi y me dijo mi nombre y ubicación, y yo nunca le di esa información, nunca. Yo le reclamé, le dije que me diga la verdad, que tenía acceso a mis datos de privacidad y lo negó, pero yo se que sí, porque yo nunca le di esa información. Con esto quiero decir que no importa que tanto uno se cuide, el uso de celular te obliga a dar informaciones que supuestamente son privadas, pero no lo es. Estamos indefensos ante la tecnología".

"Desde que tienes cuenta en Google, FB, IG y otros programas ya saben de ti. Cuántas veces cuando hablas algo, ya te sale un anuncio de lo que estabas hablando…", señala otro.