Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un criminóloga avisa de lo que jamás deberíamos preguntarle a la IA, aunque un millón de personas lo hacen a la semana
Virales
Virales

Un criminóloga avisa de lo que jamás deberíamos preguntarle a la IA, aunque un millón de personas lo hacen a la semana

"Mucho cuidado con decirle estas cinco cosas de ti a la Inteligencia Artificial".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona con un móvil y un ordenador.
Una persona con un móvil y un ordenador.Getty Images

María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad con 627.000 seguidores en Instagram, ha advertido de la información que los ciudadanos jamás debería compartir con la Inteligencia Artificial (IA), pese a que son muchos quienes lo hacen casi a diario.

"Mucho cuidado con decirle estas cinco cosas de ti a la Inteligencia Artificial", advierte la experta, que explica que las plataformas de Inteligencia Artificial crean "archivos de pensamientos íntimos". 

"Imagínate todo lo que pueden hacer con la cantidad de datos que han recolectado de todo lo que nosotros le contamos. Así qué es lo que nunca deberías decirle a la IA", advierte antes de enumerar el listado.

Cinco cosas que jamás hay que decirle a la IA

  1. "Problemas de salud mental y datos médicos: Un millón de personas a la semana comparten con la IA su información médica. Y todo esto queda guardado en sus servidores".
  2. "Datos bancarios, contraseñas o números de cuenta. Parece muy obvio, pero muchas veces al adjuntarle una captura de pantalla a la IA podemos filtrar esa información sin darnos cuenta". 
  3. "Adjuntarle documentos legales con nombres y apellidos nuestros y de terceras personas". 
  4. "Tu dirección, tu Documento de Identidad y tu información personal".
  5. "Quinto: nunca le adjuntes a la IA capturas de pantalla ni fotografías personales, porque puede extraer absolutamente toda la información de esas fotografias". 

En las reacciones, algunos usuarios cuentan sus experiencias en este sentido. Por ejemplo, una persona señala: "Una vez le pregunté a Chat GPT que sabia de mi y me dijo mi nombre y ubicación, y yo nunca le di esa información, nunca. Yo le reclamé, le dije que me diga la verdad, que tenía acceso a mis datos de privacidad y lo negó, pero yo se que sí, porque yo nunca le di esa información. Con esto quiero decir que no importa que tanto uno se cuide, el uso de celular te obliga a dar informaciones que supuestamente son privadas, pero no lo es. Estamos indefensos ante la tecnología".

"Desde que tienes cuenta en Google, FB, IG y otros programas ya saben de ti. Cuántas veces cuando hablas algo, ya te sale un anuncio de lo que estabas hablando…", señala otro.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Más de Virales