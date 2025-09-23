En Reino Unido meten en el radar a esta ciudad española: "una joya escondida" en la que "no hay turistas"

La noticia del 'Mirror' en la que se habla de Denia.

El popular periódico británico Daily Mirror le ha dedicado un elogioso artículo a Denia, en Alicante, una ciudad que describe como "una joya escondida" a la que se puede llegar con vuelos que "cuestan solo 17 libras" y en la que, según dice, "no hay turistas".

En el texto, firmado por la periodista experta en viajes Niamh Kirk, se subraya que, aunque "España es conocida como uno de los destinos vacacionales más populares para los británicos", "hay una ciudad escondida entre Alicante y Valencia que no mucha gente conoce".

Según la autora, Denia "pasa desapercibida para muchos" a pesar de ser una "bonita ciudad costera" de la Costa Blanca, situada "entre la montaña y el mar".

En opinión de la autora, lo que hace especial a la ciudad alicantina es que "hay menos posibilidades de masificación debido a que no es tan popular como otras ciudades españolas".

Además, justifica lo que dice en el titular respecto a lo barato que es llegar a ella: explica que está situada a sólo una hora en coche dela aeropuerto de Alicante, al que se puede llegar desde Londres Stansted por 17 euros con Ryanair.

Sobre la ciudad en sí, la experta dice que que "ofrece una auténtica cultura española, repleta de historia antigua, incluyendo el Castillo de Denia, de origen árabe" y construido entre los siglos XI y XIIl: "Al llegar a la cima, disfrutará de magníficas vistas panorámicas de la ciudad y las playas circundantes".

La periodista del Daily Mirror destaca también algunos lugares de los alrededores, como el Parque Natural del Montgó, que describe como "el paraíso perfecto para senderistas y amantes de la naturaleza" gracias a "sus senderos perfumados con romero y vistas panorámicas al mar": "Es casi como estar en una postal".

Además, recuerda que Denia está repleta de bares de tapas y platos típicos españoles y que por eso "ha sido declarada Ciudad de la Gastronomía por la UNESCO".