En Reino Unido sacan a relucir las virtudes de la ciudad a 30 minutos de Benidorm que ofrece un turismo muy diferente

Horizonte aéreo de Denia al atardecer en el Mediterráneo Alicante de España Vista desde el punto de dron Costa Blanca con el fondo de la montaña Montgó

Benidorm es, sin duda, uno de los principales destinos turísticos de los ciudadanos del Reino Unido. Su vida nocturna, sus playas y su turismo son algunos de los factores que más llaman la atención de los británicos de este lugar. Sin embargo, tal y como destaca el diario internacional dailystar, a menos de media hora en coche se encuentra otro punto que "no podría ser más diferente": Denia.

Y es que, este lugar, donde pasó siete años viviendo la autora del artículo citado, "sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la región". Algunas de las cuestiones a las que la periodista hace referencia son su ritmo de vida (más lento que en Benidorm), sus calas aisladas o su cultura.

"Enclavada entre el Mediterráneo y la formidable montaña del Montgó, Denia es un lugar donde puedes embarcarte en una caminata por la montaña y darte un chapuzón en aguas cristalinas por la tarde, todo mientras disfrutas de unos agradables 24º C, que es la temperatura promedio", señala el artículo.

Otro de los puntos que destaca es su oferta local, pues según explica, al estar habitada durante todo el año, sus restaurantes permanecen abiertos y, además, se encuentran dirigidos a su público local, no a los turistas ni para "Instagram". También señala que la ciudad cuenta con el título de Ciudad Creativa de la Gastronomía de la UNESCO, algo que "se hace evidente" al salir a comer o cenar.

Finalmente, el artículo hace referencia a la amplia oferta de actividades que se pueden realizar allí. "Las noches de verano en Denia pueden incluir paseos hasta el castillo que domina toda la bahía, paseos en bicicleta hasta el puerto deportivo o, si te apetece salir por la noche, viajes en ferry a Ibiza que salen directamente desde el puerto", sentencia.

