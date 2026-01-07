Leo Messi se pronuncia sobre Rosalía de una forma nunca vista para ser él y en todo el mundo se hacen eco

Leo Messi ha concedido una entrevista a Luzu TV donde ha dejado ver su lado más íntimo y personal. El jugador del Inter de Miami y, para muchos, el mejor jugador de la historia del fútbol ha charlado sobre cómo es su nueva vida ahora lejos del foco mediático que vivía en Barcelona.

2026 va a ser un año crucial en la carrera del futbolista argentino. El capitán de la Selección Argentina afronta este año como uno de los últimos de su carrera y con el Mundial de Estados Unidos como uno de los últimos retos de su carrera deportiva.

En esta charla en un conocido canal de streaming, Messi ha hablado de su relación de pareja con Antonella, con la que tiene tres hijos: "Ella en realidad es mucho romántica más que yo. Siempre hablamos, tenemos discusiones ahí que ella dejó de serlo mucho porque no me gustaba mucho".

Messi y Rosalía

El astro argentino ha tenido tiempo hasta de hablar de Rosalía, que ha sacado en 2025 Lux, su último disco. La cantante catalana, reconocida aficionada del Barça, equipo donde Messi ha pasado casi toda su carrera deportiva, ha sido nombrada en la charla.

El jugador del Inter Miami ha reconocido que Rosalía es una de las pocas personas en el mundo a la que le pediría una foto: "El otro día estuve viendo el programa de Rosalía y lo que transmite ella por la televisión me parece impresionante. No la conozco todavía".

Qué dicen de Rosalía en el mundo

La cantante catalana ha sido objeto de debate en todo el mundo y tanto personas famosas como medios de comunicación han hablado de ella. Casi todos para bien y alguno que otro para mal. Aquí unos ejemplos:

Alfredo Duro, tertuliano de El Chiringuito : "Un disco infumable plagado de armonías, ritmos y sonidos que ya están inventados y mucho mejor interpretados que en este".

: "Un disco infumable plagado de armonías, ritmos y sonidos que ya están inventados y mucho mejor interpretados que en este". Víctor Manuel, cantante : "El disco de Rosalía está muy bien, ella es muy buena, pero me inquieta mucho que guste a todo el mundo, que guste al mismo tiempo a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal".

: "El disco de Rosalía está muy bien, ella es muy buena, pero me inquieta mucho que guste a todo el mundo, que guste al mismo tiempo a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal". Demi Lovato, cantante : "Es muy bueno. Es brillante. Rosalía es brillante. Es una genio. El álbum es fenomenal".

: "Es muy bueno. Es brillante. Rosalía es brillante. Es una genio. El álbum es fenomenal". José Mercé, cantante flamenco : "Sin querer ser presuntuoso, muchas de las cosas que está haciendo ahora ya las había hecho yo antes".

: "Sin querer ser presuntuoso, muchas de las cosas que está haciendo ahora ya las había hecho yo antes". Iván Hewett, crítico de música clásica de The Telegraph : "La estrella del pop Rosalía supuestamente ha hecho un gran álbum de música clásica. No es así".

: "La estrella del pop Rosalía supuestamente ha hecho un gran álbum de música clásica. No es así". Alejandro Sanz, cantante: "Me ha flipado. Ha hecho lo que le ha dado la gana y eso, de un modo u otro, obvio, hace que lo escuches de otra manera. Es importantísimo que un artista haga lo que desea siempre".

Messi: estatura, edad y su posible último año

Leo Messi y Cristiano Ronaldo dominaron el mundo del fútbol en los últimos 15 años y este puede 2026 puede ser la última vez que los dos se encuentren en un terreno de juego si la selección de Argentina y la de Portugal se enfrentan en el mundial de Estados Unidos.

Messi, de 38 años y de 1,70 de estatura, logró hacerse un hueco en la historia del deporte tras ganar ocho balones de oro y poner la guinda a su carrera con el Mundial de Qatar en 2022.

Ahora, en 2026, muchos sueñan con una final épica entre los dos futbolistas. Algo que podría pasar en las fases posteriores a la de grupos. Argentina está en el grupo J con Jordania, Austria y Argelia.

Por su parte, la Portugal de Cristiano Ronaldo, de 40 años, está en el grupo K con Colombia, Uzbekistán y un tercer país que todavía no se conoce porque está en la repesca.