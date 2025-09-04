Encuentra una habitación en alquiler y no da crédito: 2.400 euros al mes y no es lo peor

La creadora digital conocida en redes sociales como 'Me lo pido' (@melopido) es conocida por enseñar habitaciones y viviendas en alquiler que son "un chollo", pero de forma irónica, por lo que hace gala de su humor para comentar los pisos excesivamente caros para lo que realmente ofrecen. Y cómo no, las zonas más recurrentes han sido Madrid y Barcelona.

Se trata de una habitación en alquiler en el barrio de Goya, en Madrid, por 2.480 euros al mes, con posibilidad, por supuesto, de utilizar el resto de la casa como el salón de estar, el baño y la cocina, como en todos estos tipos de alquileres.

"Es una habitación sentirás que vives en Navidad en Escocia y tu cuenta bancaría 'escocía', pero merece la pena", ha expresado al principio del vídeo, comenzando ya con el monólogo lleno de sarcasmo. Lo que le ha llamado la atención son las vistas de la ventana al "muro de las lamentaciones", ya que solo había una pared.

Con las decoraciones no se ha acordado en lo absoluto. "No es el caribe, pero puedes tomarte tu propia piña 'colgada'", ha descrito al ver las decoraciones de la pared. "El salón-comedor consta de unos sillones sacados del bingo y una mesa camilla sin estufita, con detalles moriscos, siéntate aquí y acabarás oliendo ambientador de pino barato", ha descrito.

"En el baño vemos toallas colgadas con las iniciales GF. ¿Qué significará? Gran fraude, gasta fuerte... También hay grifos dorados, ducha dorada, apliques dorados para abrir la tapa del váter, todo aquí parece brillar, menos tu futuro en este piso", ha añadido.

Ha rematado con la gran frase con la que suele terminar sus vídeos: "Ya hemos visto toda la habitación y el piso. ¿Te gustaría vivir en un sitio así? Si no te lo pides tú, me lo pido yo". El vídeo ha alcanzado casi 250.000 visualizaciones y 13.000 'me gusta' en apenas 24 horas. En cuanto a reacciones, más de 400, la mayoría se han visto sorprendidos: "Es broma, ¿no?".

"Pregunta seria: ¿En qué piensa el propietario para poner ese precio? Alguien me lo puede aclarar", ha respondido el usuario @eltiochimo. La usuaria TJMarisa pregunta: "¿Pero hay sueldos de 2.500 euros?". La propia usuaria del vídeo ha respondido, recibiendo casi 1.000 'me gusta' extras: "No, pero si comparten la habitación entre 10 personas sale a 250 euros cada uno".