Silvia Abril se pronuncia sobre el mensaje político de Susan Sarandon, que dijo que Sánchez "está en el lado correcto de la historia"

Susan Sarandon recibirá este sábado el Goya Internacional por su larga y exitosa trayectoria en el mundo del cine. Este viernes, con motivo del galardón, Sarandon ha concedido una rueda de prensa donde se ha llegado a emocionar por la situación que vive su país.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Me encanta Barcelona. Los museos, la comida, la música, los actores... Creo que España está haciendo un trabajo increíble y también sé que esto va a hacerme llorar", ha señalado Susan Sarandon.

"En un lugar donde sientes represión y censura, ver a España y al presidente y lo que dice y el apoyo que está dando a Gaza... Y tener actores como Javier Bardem y que se presenten con una voz tan fuerte es muy importante para nosotros en Estados Unidos", ha proseguido emocionada.

Del presidente Sánchez, además, ha comentado que es "guapo, alto, no sé mucho de él, excepto que cada vez que lo veo, está en el lado correcto de la historia, y lo dice de forma muy clara".

Reacciones al discurso

En la alfombra roja de los Goya, los periodistas han preguntado a actores y actrices por las palabras de Sarandon y la mayoría coincide en su valentía y destacan lo mucho que se emocionó al pronunciarlas.

Una de las más rotundas en alabar el discurso de Susan Sarandon ha sido Silvia Abril. La actriz ha aplaudido el discurso político de Sarandon y, como ella, ha agradecido "la suerte que tenemos de tener unos políticos como los que tenemos".

"Por favor, la tendencia en el mundo que hay hacia el lado que hay, que se reconduzca. A veces piensas, ¿tienen que venir de fuera a decirnos, no lo bien que estamos, sino lo bien que lo estamos intentando hacer? Pues perfecto, fíjate ella porque se emocionó porque viene de un país que está todo patas arriba", ha proseguido.