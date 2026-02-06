Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Este momento entre Rosa y su madre justo después de ganar el bote de 'Pasapalabra' pasa ya a ser historia de la televisión
Irma protagoniza un momento muy emotivo junto a su hija.

Juan De Codina
Irma, madre de Rosa, y Rosa, ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra.
Irma, madre de Rosa, y Rosa, ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra.Pasapalabra (Antena 3)

La sonrisa que siempre ha caracterizado a Rosa Rodríguez desde que apareciera por primera vez a Pasapalabra' hace 307 programas, hoy se ha multiplicado por mil después de que apareciera su madre en televisión para felicitarla por ganar el mayor bote de la historia del concurso.

Irma, la madre de Rosa, ha sido clave no solo durante su vida una vez emigraron a España cuando la concursante tenía siete años, sino una de las culpables de que Rosa pudiera participar en el concurso. Y ella se lo ha recordado, porque ha sido una de las primeras personas que se le "vinieron" a la cabeza, junto a su hermana.

Roberto Leal le ha preguntado a Irma cómo estaba y en su expresión era evidente: "Yo muy bien, emocionada". Rosa ha reaccionado al instante: "Saca la pizza en el congelador... Para celebrar que hoy llego con 2.716.000 euros".

Una emoción que no se puede transmitir

La emoción que sentía Irma por su hija no se podía transmitir: "Siento una emoción tan grande que no la puedo transmitir". Rosa le recordaba que la quería mucho y que sin ella "nunca hubiera estado aquí... Y todo".

"Te quiero mucho, te quiero muchísimo", le volvía a decir Rosa. Roberto Leal le preguntaba entonces a Irma si había soñado alguna vez con este momento: "Sí y no. Yo no lo quería transmitir, pero no lo pensaba. Ella estudió mucho. En el fondo soñaba que sí. Soñábamos".

Rosa, por fin, le va a poder devolver todos los sacrificios que sus padres han hecho por ella: "Todo, todo, por nosotros. La única razón por la que dejaron atrás todo fuimos nosotros. Trabajar y sacarnos adelante fue lo que nos inculcaron. Uno en la vida quieren devolvérselo de alguna manera, con el amor, que eso siempre está ahí".

El vídeo de Rosa y su madre, las dos entre lágrimas va a pasar a la historia de la televisión como uno de los momentos más emotivos del programa.

