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Esperanza Aguirre sorprende al definir así la relación que tuvo con Zapatero: ojo a lo que dice del expresidente
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Esperanza Aguirre sorprende al definir así la relación que tuvo con Zapatero: ojo a lo que dice del expresidente

La exdirigente de la Comunidad de Madrid ha hablado en 'El Mundo'.

Alfredo Pascual
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Esperanza Aguirre hablando de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esperanza Aguirre hablando de José Luis Rodríguez Zapatero.Getty Images

La ex ministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha hablado de José Luis Rodríguez Zapatero durante una entrevista concedida al diario El Mundo y publicada este lunes. 

La valoración sobre el exidirigente socialista ha llegado después de que Aguirre haya sido preguntada por cómo era su relación. "Fuiste a Zapatero lo que Ayuso es a Sánchez, presidentes de la Comunidad de Madrid y del Gobierno en bandos opuestos. ¿Cómo te llevabas con él?", le han cuestionado.

"Bien. Zapatero es muy amable en lo personal. Mucho. Me llevé bien con él a pesar de que para mí toma tres decisiones terroríficas según llega después de los atentados de Atocha", ha comenzado respondiendo.

Entonces ha enumerado las tres decisiones que no le gustaron: "Fueron retirar de manera impresentable las tropas de Irak, porque es mentira que estuviéramos en la guerra sino que habíamos ido a la reconstrucción; derogar el trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional, y, para mí la peor porque he sido ministra de Educación, suspender la entrada en vigor de la Ley de Calidad de la Educación para quitar la C de calidad".

Aguirre ha repetido que está "en contra de sus ideas y de sus decisiones", pero ha vuelto a destacar el talante del expresidente: "Zapatero era una persona con la que siempre podías hablar. Las relaciones personales hay que salvarlas, para mi gusto, siempre, por eso me da rabia ver cómo trata Sánchez ahora a Ayuso, cuando en su día visitó la Puerta del Sol y tenían una relación cordial".

También ha sido preguntada por si le ha sorprendido la imputación de Zapatero: "La verdad es que sí. Me ha sorprendido mucho de él y de Mercedes González, que ha sido compañera mía en el Ayuntamiento con Carmena y nunca se me habría pasado por la cabeza ver su nombre metido en un asunto así". 

"Presuntamente, insisto. Presunción de inocencia para todos, pero también para los jueces, los fiscales, los policías y la Guardia Civil. La mayor vergüenza de lo que está pasando es que haya tenido que entrar la UCO en la Comandancia de la Guardia Civil por haber expedientado a los que investigaban al PSOE", ha concluido..

Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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