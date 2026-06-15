Justicia lanza una convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor de la historia

Detalle de las togas de los jueces durante la ceremonia de investidura como decanos del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), el 4 de julio de 2025.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, lo anunciaba ayer: "Mañana muy atentos al BOE". Pues ya es mañana, ya es lunes, y el Boletín Oficial del Estado avanza el titular esperado: la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, de las que 575 serán por oposición y 125 corresponderán a magistrados por el denominado cuarto turno.

Según ha informado el ministerio, se convocará una oposición para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales que se iniciará en octubre, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocará 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.

En paralelo a la macroconvocatoria, el Ejecutivo central ultima la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación de la plantilla judicial y fiscal "sin precedentes" que quedará definitivamente aprobada en las próximas semanas a través de dos reales decretos, una vez recogidas las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados.

Según el departamento que dirige Bolaños, la creación de medio millar de plazas de jueces en un año "es histórica", una cifra superior a la suma de las plazas creadas durante la última década, que supondrá una ampliación de la plantilla judicial del 8,5 %.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una comparecencia ante la prensa, en imagen de archivo. Europa Press via Getty Images

Un nuevo modelo

La medida es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo más eficiente: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que crear un juzgado tradicional costaba alrededor de 500.000 euros.

Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1 %, al pasar de 2.804 a 3.004. También es una cifra inédita ya que en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma, y teniendo en cuenta los informes del CGPJ y la Fiscalía General del Estado y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia.