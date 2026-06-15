Pedro Sánchez genera cientos de comentarios con la recomendación musical que ha hecho

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acostumbra todos los fines de semanas a publicar un vídeo en sus redes sociales haciendo unas recomendaciones culturales. Habla, en un tonto distendido y amable, de libros, de comics, de películas y, por supuesto, también de música.

En esta última publicación, el jefe del Ejecutivo se ha llevado casi 2.000 comentarios al elegir a la cantante pamplonica Amaia Romero como la recomendación musical de esta semana.

Para ello, se ha justificado Sánchez diciendo que pudo hablar con ella el fin de semana pasado durante la celebración del festival Primavera Sound de Barcelona: "De música, como el pasado sábado sabéis que estuve en el Primavera Sound de Barcelona, me encontré con distintos músicos y músicas y, una de ellas, fue Amaia".

"Entonces me apetece recomendar una de sus canciones, que es la de Tengo un pensamiento, para mí una de las mejores y espero que os guste", ha comentado el presidente del Gobierno.

Además, Sánchez también ha aprovechado para recomendar un cómic: "Está elaborado por Miguel Gallardo y María Gallardo y se titula María y yo. Trata sobre el autismo, pero desde una perspectiva costumbrista del día a día y me ha parecido sencillamente maravilloso. Es un padre y una hija que hacen un viaje de vacaciones a las Islas Canarias, es muy bonito y es de alta recomendación".

Algunos comentarios

El vídeo de Sánchez se ha hecho viral y ha logrado multitud de comentarios, sobre todo, por la figura que es Amaia dentro del panorama musical español.