Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pedro Sánchez genera cientos de comentarios con la recomendación musical que ha hecho
Virales
Virales

Pedro Sánchez genera cientos de comentarios con la recomendación musical que ha hecho

El vídeo del presidente del Gobierno se ha hecho viral.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Pedro Sánchez, en el vídeo de sus recomendaciones.
Pedro Sánchez, en el vídeo de sus recomendaciones.TikTok

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acostumbra todos los fines de semanas a publicar un vídeo en sus redes sociales haciendo unas recomendaciones culturales. Habla, en un tonto distendido y amable, de libros, de comics, de películas y, por supuesto, también de música. 

En esta última publicación, el jefe del Ejecutivo se ha llevado casi 2.000 comentarios al elegir a la cantante pamplonica Amaia Romero como la recomendación musical de esta semana.

Para ello, se ha justificado Sánchez diciendo que pudo hablar con ella el fin de semana pasado durante la celebración del festival Primavera Sound de Barcelona: "De música, como el pasado sábado sabéis que estuve en el Primavera Sound de Barcelona, me encontré con distintos músicos y músicas y, una de ellas, fue Amaia".

"Entonces me apetece recomendar una de sus canciones, que es la de Tengo un pensamiento, para mí una de las mejores y espero que os guste", ha comentado el presidente del Gobierno.

Además, Sánchez también ha aprovechado para recomendar un cómic: "Está elaborado por Miguel Gallardo y María Gallardo y se titula María y yo. Trata sobre el autismo, pero desde una perspectiva costumbrista del día a día y me ha parecido sencillamente maravilloso. Es un padre y una hija que hacen un viaje de vacaciones a las Islas Canarias, es muy bonito y es de alta recomendación". 

Algunos comentarios

El vídeo de Sánchez se ha hecho viral y ha logrado multitud de comentarios, sobre todo, por la figura que es Amaia dentro del panorama musical español.

  • "A mí también me encanta ese tema de Amaia, me parece maravilloso. Siempre dando buenas recomendaciones, no sé cómo te da la vida para hacer tantas cosas".
  • "Amaia de España mentioned".
  • "Muy buenas recomendaciones".
  • "La canción de Amaia es preciosa".
  • "Amaia, mi perfecta".
  • "Ayyyy Amaia!!!".
  • "Muy buen gusto".
  • "Me encanta esa canción, el día que la cantó en La Revuelta fue un espectáculo".
Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos