Enseña lo que cuesta una casa en Oviedo y muchos lo ven como otro sitio que tachar de la lista

La acentuada crisis de vivienda que se vive en el país es uno de los temas más recurrentes de la sociedad española, y no solo en el contexto político, los programas de televisión o las cenas con amigos, sino también en las redes sociales, donde cada día se ven innumerables ejemplos de la desoladora situación.

Hoy ha sido a tuitera Nadia (@laoutfluencer) la que ha ha compartido a través de su cuenta en la red social X un anuncio de la conocida web Idealista en Oviedo que la ha dejado sin palabras.

"No puedo dejar de pensar en esta nueva construcción en Oviedo. Me tiene frustrada. ¿Cómo que 60m2, 2 habitaciones: 340.000€? Necesito ver caer ya a todo el sistema inmobiliario", ha comentado la usuaria.

Una indignación que han compartido gran parte de la comunidad tuitera, haciendo que la publicación alcance en tan solo unas horas las más de 580.000 visualizaciones y lo más de 6.000 'me gustas'.

Y esto ya no es algo que pase solo en el centro de las grandes ciudades, sino que es un problema que también ha llegado a los barrios, como han señalado algunos usuarios en la sección de comentarios: "En el barrio de mis padres en Barakaldo van a edificar en nueva parcela. De 400 a 600.000€".

"Medio millón de euros por vivir en Barakaldo. La primera norma de ley que tiene que salir: Prohibido comprar vivienda en España a personas físicas o jurídicas que no residan legalmente en el país. La segunda, progresión impositiva a más de una residencia. La tercera, prohibir la comercialización de vivienda pública", ha comentado otro tuitero.

"Más de la mitad de las viviendas se pagan sin hipoteca. ¿Cuántos extranjeros compran viviendas? Si no es para vivir o para segunda residencia, no se deberían poder comprar viviendas. La vivienda es un derecho constitucional. Art. 47", ha señalado otro tuitero, intentando dar con alguna solución.

"Eso te quitas el Netflix y lo pagas en un pis pas"; "Y así en todas partes... El día que todo esto caiga voy a hacerme un tatuaje con la fecha", han comentado otros internautas, intentando tomárselo con más humor.