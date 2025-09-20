Enseña lo que ha pasado con un piso en Idealista después del anuncio de las ayudas de Sánchez y se lía parda

La acentuada crisis de vivienda que se vive en el país es uno de los temas más recurrentes de la sociedad española, y no solo en el contexto político, los programas de televisión o las cenas con amigos, sino también en las redes sociales, donde cada día se ven innumerables ejemplos de la desoladora situación.

Para intentar paliar esta situación, el Gobierno ha anuciado que otorgará ayudas de alquiler con opción a compra para jóvenes, algo que ha despertado múltiples y distintas reacciones entre los ciudadanos.

En este contexto, el tuitero @Estate_vibes ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una captura de pantalla de Idealista de una oferta que ha dado mucho de qué hablar.

"Cerrando el día y ya se empiezan a notar las ayudas de los 30.000 pavos", ha censurado el tuitero justo antes de adjuntar la imagen de la plataforma inmobiliaria mientras citaba una noticia de @eldiarioes en la que anunciaban las nuevas ayudas al alquiler propuestas por el Gobierno.

En concreto, en el anuncio de Idealista se puede ver como el precio de un inmueble a reformar en el barrio de Pino Montano, en Sevilla, ha subido su precio de 165.000 a 220.000 euros en las últimas horas.

Con este tuit, el cual ha superado ya las 300.000 visualizaciones y los 5.000 'me gustas', el tuitero ha puesto en entredicho la utilidad de las medidas anunciadas por el Gobierno, indicando que los rentistas pueden apostar por aprovecharse de ellas y subir el precio de sus inmuebles.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ayuda solo estará disponible para el alquiler con opción a compra de viviendas públicas y protegidas con caracter permanente, lo que implica que el precio de estos inmuebles está tasado y no puede pasar al libre mercado, con el objetivo de no incentivar la especulación.

"Así llevamos unos años, los precios son completamente absurdos"; "Pisos en Pino Montano por más de 200.000 euros, es que la situación es demencial"; "Pasa enlace. Quiero decirle que es un flipado", han comentado algunos usuarios.

"Los 30k son para el alquiler con opcion a compra, algo que no cumple el anuncio ya que no es una vivienda habitable. Infórmate antes de desinformar a los demás y sembrar miedo y odio", han criticado un tuitero.

"Lo que muchos no entienden es que es un efecto cascada. La ayuda es para viviendas oficiales y/o protegidas lo que hace que quien vende esa vivienda tiene ahora un incentivo para salir al mercado no regulado para comprar algo mejor", ha apuntado otro usuario.