Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Enseñan lo que se puede ver en las Campanadas de Barcelona y se monta el debate por lo que pasó en Madrid
Virales
Virales

Enseñan lo que se puede ver en las Campanadas de Barcelona y se monta el debate por lo que pasó en Madrid

Las de TV3 fueron las terceras más vistas a nivel nacional, por encima de las de Telecinco.

Elena Santos
Elena Santos
Chenoa y Estopa en las Campanadas en la Puerta del Sol este fin de año.
Chenoa y Estopa en las Campanadas en la Puerta del Sol este fin de año.RTVE

Y en el reloj de antaño, como de año en año... se celebran desde hace décadas las Campanadas de fin de año. La Puerta del Sol de Madrid es el escenario habitual de la despedida al año que acaba y la bienvenida al nuevo con el carillón, los cuartos, las retransmisiones televisivas desde los balcones y fuegos artificiales.

En televisión, las campanadas madrileñas se vienen viendo desde la década de los 60 y esas vistas del campanario de la Real Casa de Correos se han convertido en todo un icono de la Nochevieja.

Aunque esas sean las que se llevan la fama, en multitud de localidades españolas, desde grandes ciudades a pequeños pueblos, también se celebran Campanadas.

Barcelona acoge unas de las más espectaculares, como están resaltando en este inicio de año numerosos usuarios de X (Twitter), que opinan que son mucho más impresionantes que las de la Puerta del Sol y que incluso deberían retransmitirse para toda España desde allí:

En redes sociales se ha montado todo un debate al respecto, con usuarios que piden más relevancia para las Campanadas de la ciudad condal, que ahora sólo se ven en TV3, mientras que otros, aunque admiten que visualmente son más espectaculares, dan más peso a la tradición y se inclinan por las de Madrid. 

Otros, además, han criticado que el letrero que se veía este año en Sol para felicitar el año nuevo tenía la tipografía de la serie de Netflix Stranger Things.

En términos de audiencia, las Campanadas de TV3, presentadas por Laura Escanes y Miki Núñez, se convirtieron en las terceras más vistas a nivel nacional (concretamente, tras las de La1 y Antena 3 y por delante de Telecinco): congregaron a más de un millón de espectadores.

Por añadir opciones al debate y para quien no las conozca, aquí va un clip de cómo son las de Valencia, ciudad que, obviamente, lo da todo con la pirotecnia:

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 