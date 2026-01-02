Enseñan lo que se puede ver en las Campanadas de Barcelona y se monta el debate por lo que pasó en Madrid

Chenoa y Estopa en las Campanadas en la Puerta del Sol este fin de año.

Y en el reloj de antaño, como de año en año... se celebran desde hace décadas las Campanadas de fin de año. La Puerta del Sol de Madrid es el escenario habitual de la despedida al año que acaba y la bienvenida al nuevo con el carillón, los cuartos, las retransmisiones televisivas desde los balcones y fuegos artificiales.

En televisión, las campanadas madrileñas se vienen viendo desde la década de los 60 y esas vistas del campanario de la Real Casa de Correos se han convertido en todo un icono de la Nochevieja.

Aunque esas sean las que se llevan la fama, en multitud de localidades españolas, desde grandes ciudades a pequeños pueblos, también se celebran Campanadas.

Barcelona acoge unas de las más espectaculares, como están resaltando en este inicio de año numerosos usuarios de X (Twitter), que opinan que son mucho más impresionantes que las de la Puerta del Sol y que incluso deberían retransmitirse para toda España desde allí:

En redes sociales se ha montado todo un debate al respecto, con usuarios que piden más relevancia para las Campanadas de la ciudad condal, que ahora sólo se ven en TV3, mientras que otros, aunque admiten que visualmente son más espectaculares, dan más peso a la tradición y se inclinan por las de Madrid.

Otros, además, han criticado que el letrero que se veía este año en Sol para felicitar el año nuevo tenía la tipografía de la serie de Netflix Stranger Things.

En términos de audiencia, las Campanadas de TV3, presentadas por Laura Escanes y Miki Núñez, se convirtieron en las terceras más vistas a nivel nacional (concretamente, tras las de La1 y Antena 3 y por delante de Telecinco): congregaron a más de un millón de espectadores.

Por añadir opciones al debate y para quien no las conozca, aquí va un clip de cómo son las de Valencia, ciudad que, obviamente, lo da todo con la pirotecnia: