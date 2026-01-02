Mueren tres personas en un incendio de una vivienda en Carabanchel, en Madrid

Captura de pantalla de las imágenes del Samur del incendio en Carabanchel, Madrid.

Tres personas han perdido la vida esta madrugada en un incendio de una vivienda en el distrito de Carabanchel (Madrid), ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño. Los Bomberos tuvieron dificultades para entrar debido a que había una puerta acorazada, que han tenido que romper, según ha informado el jefe de guardia de Bomberos de Madrid, Juan José García.

Una vez dentro del domicilio, los efectivos comprobaron que el fuego era "muy virulento" y que la vivienda estaba inundada de humo, con mucha temperatura.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado este viernes sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el regidor ha trasladado "todo su cariño y condolencias a los familiares y seres queridos de las tres personas fallecidas en el incendio de Carabanchel", al tiempo que ha agradecido la labor de los servicios de emergencia por su actuación.

"Gracias a los servicios de emergencia por su intervención y trabajo", ha señalado Almeida en el mismo mensaje.