Dejan el móvil quieto y nunca abren el email a primera hora: el hábito número 1 que comparten las personas altamente exitosas

Ríos de tinta se han escrito sobre los hábitos de las personas altamente efectivas para alcanzar el éxito en el plano empresarial y personal. Levantarse a las cinco de la mañana para aprovechar el día, llevar una dieta saludable que nutra cuerpo y mente, así como realizar ejercicio durante la jornada para desconectar son algunas de las más populares, pero hay muchas más.

El psicólogo Scott Shigeoka expresó en un artículo de la BBC que las personas que alcanzan el éxito no tienen miedo a decir "me equivoqué". Estas dos palabras, que generan cierto vértigo pronunciar, dan cuenta de la inteligencia emocional de los susodichos.

En contra de lo que, a priori, se puede llegar a pensar, reconocer sus errores les dota de ese carácter humano y cercano, lo que fomenta su aprendizaje. Pero este crecimiento personal y exitoso, tal y como indica el medio Businees Insider a través del lanzamiento de Power Hours, también parte de adoptar una serie de hábitos.

Desconexión digital nada más levantarse

Lo primero que muchos harán nada más levantarse para ir a trabajar es mirar el móvil y revisar el correo eléctrico a ver si se ha quedado pendiente algún mensaje que contestar o si ya hay uno nuevo en la bandeja de entrada que requiere de respuesta más o menos urgente.

Stacey Kennedy, directora ejecutiva de Philip Morris International, aboga por todo lo contrario. Amanece a las 6:30, da un paseo, reserva 15 minutos para practicar yoga y acude a las oficina a las 8:00 de la mañana.

Por su parte, Carter Reum, el VC y esposo de Paris Hilton, y Mark Cuban, no dejan que la bandeja del correo electrónico marque su día. Por ello, Reum apuesta por anotar sus prioridades antes de abrir el e-mail.

Otros hábitos de las personas con éxito

Además de los mencionados, muchos empresarios y demás personas con éxito comparten estos hábitos: