Dejan el móvil quieto y nunca abren el email a primera hora: el hábito número 1 que comparten las personas altamente exitosas
Comparten otras muchas rutinas que pueden haberles empujado a alcanzar esa cima.
Ríos de tinta se han escrito sobre los hábitos de las personas altamente efectivas para alcanzar el éxito en el plano empresarial y personal. Levantarse a las cinco de la mañana para aprovechar el día, llevar una dieta saludable que nutra cuerpo y mente, así como realizar ejercicio durante la jornada para desconectar son algunas de las más populares, pero hay muchas más.
El psicólogo Scott Shigeoka expresó en un artículo de la BBC que las personas que alcanzan el éxito no tienen miedo a decir "me equivoqué". Estas dos palabras, que generan cierto vértigo pronunciar, dan cuenta de la inteligencia emocional de los susodichos.
En contra de lo que, a priori, se puede llegar a pensar, reconocer sus errores les dota de ese carácter humano y cercano, lo que fomenta su aprendizaje. Pero este crecimiento personal y exitoso, tal y como indica el medio Businees Insider a través del lanzamiento de Power Hours, también parte de adoptar una serie de hábitos.
Desconexión digital nada más levantarse
Lo primero que muchos harán nada más levantarse para ir a trabajar es mirar el móvil y revisar el correo eléctrico a ver si se ha quedado pendiente algún mensaje que contestar o si ya hay uno nuevo en la bandeja de entrada que requiere de respuesta más o menos urgente.
Stacey Kennedy, directora ejecutiva de Philip Morris International, aboga por todo lo contrario. Amanece a las 6:30, da un paseo, reserva 15 minutos para practicar yoga y acude a las oficina a las 8:00 de la mañana.
Por su parte, Carter Reum, el VC y esposo de Paris Hilton, y Mark Cuban, no dejan que la bandeja del correo electrónico marque su día. Por ello, Reum apuesta por anotar sus prioridades antes de abrir el e-mail.
Otros hábitos de las personas con éxito
Además de los mencionados, muchos empresarios y demás personas con éxito comparten estos hábitos:
- El poder de la bebida matutina: tomar una bebida por la mañana es para muchos un ritual más que un chute de energía. David Risher , director ejecutivo de Lyft, adora el Nesspreso; Andrew Yang, ex candidato presidencial y empresario, se decanta por un matcha helado con leche de avena; mientras que Mark Rivers, director ejecutivo de Canyon Ranch, disfruta de un café junto a sus invitados al calor de una fogata.
- Desayuno rico en proteínas: Justin Nedelman , director ejecutivo de Pressed Juicery, elude el desayuno tres días a la semana, pero si lo realiza prioriza las proteínas. Will Ahmed y Sunny Jiang, directores ejecutivos de empresas de prestigio, reconocen que son amantes de los huevos en esta primera comida del día.
- Hacer ejercicio: consideran que es una opción ideal para poder empezar la mañana pensando con claridad. Y es que, por ejemplo, Kevin O'Leary, estrella de "Shark Tank" e inversor, de acuerdo al citado medio, recorre varios kilómetros en bici todas las mañanas.
- Sí a la meditación: pasar 10 o 20 minutos, con los ojos cerrados, realizando ejercicios de respiración para que los pensamientos negativos a primera hora de la mañana queden relegados a un segundo plano, es la tónica de muchos empresarios de éxito.
- Una caminata optimizada: no se lo toman como andar por andar, sino que aprovechan este tiempo de caminata para ser productivos. Risher camina 30 minutos para hacerse con un matcha helado y, en ocasiones, los emplea para hacer una reunión con sus miembros de equipos, atender llamadas o escuchar un podcast.
- Reuniones claras y definidas: apuestan por las de 20 minutos, con un propósito fijado, evitando las consecutivas.
- Ritual de relajación nocturno: 30 o 60 minutos de lectura o incluso rezar el rosario a última hora de la noche, junto antes de acostarse, marcan esos últimos momentos del día.