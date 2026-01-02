Chenoa y Estopa arrasan a Pedroche y Chicote en las Campanadas

Partieron la pana. Las campanadas de RTVE han vuelto a ser las más vistas de la televisión. La retransmisión desde la Puerta del Sol para despedir el año en La1, con Chenoa y Estopa como presentadores, arrasó este pasado miércoles al cosechar 4.993.000 espectadores de audiencia media y un 34% de share, frente a los 3.273.000 espectadores y un 22,8% de share que registraron las Campanadas de Antena3, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Es el segundo año consecutivo en el que gana RTVE después de que Broncano y Lalachus rompieran la tendencia victoriosa de Pedroche y Chicote en las campanadas del año pasado. Sin embargo, la diferencia entre ambas cadenas este año ha sido mayor: si la distancia fue de 92.000 espectadores en la despedida de 2024, en este caso la brecha ha crecido hasta los 1.952.000 espectadores en el momento exacto de las campanadas.

Y es que a las doce de la noche los registros de audiencia fueron los siguientes: 5.823.000 espectadores en La1 (36,3%) y 3.871.000 espectadores en Antena 3 (24,1%).

Si tomamos los datos globales de las campanadas (puesto que RTVE emitió la misma retransmisión en La1, La2, Canal 24 Horas, Clan y Teledeporte y Atresmedia, en Antena 3 y LaSexta), la victoria también es indiscutible: 5.969.000 de audiencia media (40,6% de cuota) para Chenoa y Estopa y 4.126.000 espectadores (28,7% de share) para Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

En el minuto a minuto, La1 también se impone a Antena 3. Aunque la diferencia entre ambas se estrecha al filo de la medianoche, cuando Pedroche muestra tradicionalmente su esperado vestido, en ningún momento su retransmisión consiguió superar a la del ente público.

TV3 supera a Telecinco

La nota negativa de las Campanadas la protagonizó Mediaset, que se hundió en audiencias con la retransmisión de Sandra Barneda y Xuso Jones desde Panticosa. En Telecinco, su audiencia media fue de 481.000 espectadores y un 3% de cuota de pantalla.

De hecho, la tercera cadena más vista en las Campanadas a nivel nacional fue TV3 (y no Telecinco) al sumar más de un millón de espectadores para su retransmisión desde Barcelona con Miki Núñez y Laura Escanes. La cuota de pantalla de TV3 fue del 6.6% sobre el total de España y del 40.5% de share si nos centramos exclusivamente en Cataluña.

Unos presentadores de última hora

Chenoa y Estopa tomaron el mando de las Campanadas de RTVE apenas dos semanas antes del fin de año, puesto que la cadena pública optó en un primer momento por los presentadores y cómicos Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Sin embargo, el humorista catalán anunció a finales de noviembre que aparcaba provisionalmente sus tareas profesionales por problemas de salud y, unos días después, también abandonaba la propuesta de presentar las Campanadas.

De manera precipitada, RTVE buscó recambio y apostó por los hermanos de Cornellá, que acaban de celebrar sus 25 años en la música, y la mallorquina Chenoa, exconcursante de Operación Triunfo y presentadora de muchos programas de televisión, entre ellos el talent show que la descubrió como artista.

Por el contrario, el tándem formado por Cristina Pedroche y Alberto Chicote lleva dando las Campanadas en Antena3 desde el año 2016. Desde entonces, sus registros de audiencia han ido incrementándose año a año hasta liderar en 2021, 2022 y 2023. Su pico máximo fue precisamente en 2022 con un 39% de share. En las campanadas de este año, si sólo tomamos el registro de Antena3, se hunden hasta su peor dato desde 2018.