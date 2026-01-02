Hasta cuatro cadenas hicieron un 0,0% de audiencia en las campanadas de 2026: ni un solo espectador

El reloj de la Puerta del Sol rodeado de fuegos artificiales durante la celebración de las Campanadas de Nochevieja este jueves, en Madrid (España). EFE/ Daniel González

RTVE ha recuperado el trono de las Campanadas. El trío formado por los hermanos Muñoz, de Estopa, y Chenoa arrasaron en la noche del 31 de diciembre muy por delante de Antena 3 que aún así aguantó el tipo con Cristina Pedroche y con Alberto Chicote.

La retransmisión desde la Puerta del Sol para despedir el año en La1 tuvo 4.993.000 de espectadores de audiencia media y un 34% de cuota de pantalla. Por su parte, Antena 3 tuvo 3.273.000 espectadores y un 22,8% de cuota de pantalla.

Con los datos globales, es decir, sumando todos los canales de ambas corporaciones —Atresmedia emitió en multicanal en laSexta y RTVE en La1, La2, Canal 24 Horas, Clan y Teledeporte— la cadena pública sumó 5.969.000 de audiencia media (40,6% de cuota) y Atresmedia 4.126.000 espectadores (28,7% de share).

Cadenas con 0 espectadores

El resto de cadenas se repartieron los escasos espectadores que no vieron las Campanadas ni en TVE ni en Antena 3. Por ejemplo, Telecinco, con Xuso Jones y Sandra Barneda cosechó en el momento de las uvas un 3% de cuota de pantalla y 481.000 espectadores, por detrás de La2 y de laSexta.

Pero hay cuatro canales que tuvieron un 0% de cuota de pantalla y cero espectadores: TPA8, laOtra, Telemadrid Internacional y betevé.

Hay más datos curiosos que dicen mucho de cómo consumen televisión los españoles. Por ejemplo, TRECE tuvo un 0,1% de cuota de pantalla y 14.000 espectadores; 53.000 se quedaron en CLAN viendo las uvas y 37.000 en Teledeporte.

TV3 y Canal Sur arrasan

En algunas comunidades autónomas las cadenas propias arrasan, como es el caso de Cataluña y de Andalucía. Canal Sur ha logrado un gran 12,4% de cuota de pantalla con 403.000 espectadores con Toñi Moreno a la cabeza desde Sierra Nevada.

Laura Escanes y Miki Núñez tuvieron en Cataluña uno de los datos más espectaculares de todas las Campanadas con un 40,5% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores, casi cuadruplicando a Telecinco.