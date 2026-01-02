Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Hasta cuatro cadenas hicieron un 0,0% de audiencia en las campanadas de 2026: ni un solo espectador
Hasta cuatro cadenas hicieron un 0,0% de audiencia en las campanadas de 2026: ni un solo espectador

En cabeza TVE con Estopa y Chenoa. 

Álvaro Palazón
Fotografía que muestra al reloj de la Puerta del Sol rodeado de fuegos artificiales durante la celebración de las Campanadas de Nochevieja este jueves, en Madrid
El reloj de la Puerta del Sol rodeado de fuegos artificiales durante la celebración de las Campanadas de Nochevieja este jueves, en Madrid (España). EFE/ Daniel GonzálezEFE

RTVE ha recuperado el trono de las Campanadas. El trío formado por los hermanos Muñoz, de Estopa, y Chenoa arrasaron en la noche del 31 de diciembre muy por delante de Antena 3 que aún así aguantó el tipo con Cristina Pedroche y con Alberto Chicote. 

La retransmisión desde la Puerta del Sol para despedir el año en La1 tuvo 4.993.000 de espectadores de audiencia media y un 34% de cuota de pantalla. Por su parte, Antena 3 tuvo 3.273.000 espectadores y un 22,8% de cuota de pantalla. 

Con los datos globales, es decir, sumando todos los canales de ambas corporaciones —Atresmedia emitió en multicanal en laSexta y RTVE en La1, La2, Canal 24 Horas, Clan y Teledeporte— la cadena pública sumó 5.969.000 de audiencia media (40,6% de cuota)   y Atresmedia 4.126.000 espectadores (28,7% de share).

Cadenas con 0 espectadores

El resto de cadenas se repartieron los escasos espectadores que no vieron las Campanadas ni en TVE ni en Antena 3. Por ejemplo, Telecinco, con Xuso Jones y Sandra Barneda cosechó en el momento de las uvas un 3% de cuota de pantalla y 481.000 espectadores, por detrás de La2 y de laSexta. 

Pero hay cuatro canales que tuvieron un 0% de cuota de pantalla y cero espectadores: TPA8, laOtra, Telemadrid Internacional y betevé. 

Hay más datos curiosos que dicen mucho de cómo consumen televisión los españoles. Por ejemplo, TRECE tuvo un 0,1% de cuota de pantalla y 14.000 espectadores; 53.000 se quedaron en CLAN viendo las uvas y 37.000 en Teledeporte. 

TV3 y Canal Sur arrasan 

En algunas comunidades autónomas las cadenas propias arrasan, como es el caso de Cataluña y de Andalucía. Canal Sur ha logrado un gran 12,4% de cuota de pantalla con 403.000 espectadores con Toñi Moreno a la cabeza desde Sierra Nevada. 

Laura Escanes y Miki Núñez tuvieron en Cataluña uno de los datos más espectaculares de todas las Campanadas con un 40,5% de cuota de pantalla y más de un millón de espectadores, casi cuadruplicando a Telecinco

Álvaro Palazón
