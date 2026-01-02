JP Morgan avisa de cómo va a ser el inicio de 2026 para España: en cierto sector político va a gustar muy poco

A finales de año, un informe de JP Morgan ha puesto sobre la mesa como es el presente y cómo será el futuro inmediato de España en este 2026. Todos los indicadores económicos han puesto a España como referente en cuanto a datos macro se refiere.

El país que dirige Pedro Sánchez es el que más crece de la Eurozona y los grandes medios de comunicación llevan un año escribiendo artículos explicando por qué ocurre esto.

Ahora, tal y como ha contado El Economista, los economistas de JP Morgan han elaborado un informe donde dan una importante razón al crecimiento de España —y en ciertos sectores de la derecha política y mediática no va a gustar— .

Explican que la rápida de integración de una parte de los extranjeros que llega a España, algo que no ha pasado en países del entorno como Francia o Alemania. Esto "está permitiendo este crecimiento diferencial". Especialmente ponen el foco en lo bien que se han integrado los ciudadanos que proceden de América del Sur.

"Como resultado, la población en edad de trabajar ha crecido un 4% desde 2019, casi el doble de lo registrado en otras partes de Europa occidental y significativamente por encima de los flujos migratorios en Estados Unidos. Este aumento ha impulsado un crecimiento de la fuerza laboral más fuerte que en otras economías avanzadas", dicen estos analistas de JP Morgan.

Sánchez, persona del año en Italia

Los datos macroeconómicos, por los microeconómicos no son tan buenos, sobre todo por la inflación, han convertido a Pedro Sánchez en la persona del año para el medio italiano L'Espresso.

"Mientras muchas economías europeas atraviesan dificultades, la española sigue prosperando. En 2023, el PIB creció un 2,7 %, en 2024 un 3,5 % y 2025, según las estimaciones, ahora en fase semifinal, de la Comisión Europea, cerrará con un aumento del 2,9 %", dijo de España el citado el medio, que dice de estos datos que "no tienen parangón".

Comparan España con Italia y aunque reconocen que los dos países han creado empleo "solo España ha logrado transformar ese nuevo empleo en un crecimiento sólido, hasta el punto de que hoy la economía española por sí sola representa el 40% del crecimiento del PIB de la eurozona".