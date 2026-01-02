Tragedia en la estación de esquí de Crans Montana: el incendio que tiñó de luto el Año Nuevo en Suiza

Flores y velas durante una vigilia en Crans-Montana tras el incendio mortal en un local nocturno de la estación alpina suiza.

La celebración de la llegada de 2026 terminó convertida en una pesadilla en Crans-Montana, una de las localidades más exclusivas de los Alpes suizos. Poco después de la medianoche, un incendio se propagó en cuestión de minutos por un local nocturno abarrotado de jóvenes, atrapando a decenas de personas en el interior y desatando una tragedia sin precedentes en el cantón de Valais.

El balance provisional asciende ya a al menos 40 personas fallecidas y 115 heridas, según datos oficiales. La mayoría de las víctimas se encontraban en la zona de fiesta, situada en el subsuelo del establecimiento. Las llamas y, sobre todo, el humo impidieron que pudieran escapar por la única escalera que conducía a la terraza. Al mismo tiempo, el fuego bloqueó los intentos de jóvenes que hacían cola en el exterior por acceder al local para auxiliar a los atrapados, según han relatado testigos a la Agencia EFE.

Durante la noche, decenas de familias y jóvenes se congregaron de forma espontánea a pocos metros del lugar del siniestro. Depositaron flores, muñecos y velas, y se abrazaron entre lágrimas, todavía incapaces de asimilar la magnitud de lo ocurrido.

Los servicios sanitarios han confirmado que muchos de los heridos presentan quemaduras graves, en algunos casos de hasta el 60 % del cuerpo, lesiones que requerirán meses e incluso años de tratamiento. Varios de los pacientes más críticos han sido trasladados al Hospital de Lausana, que cuenta con una unidad especializada en grandes quemados.

Rayan, vecino de Crans-Montana, contó a EFE que se encontraba en otra fiesta a escasos metros del local incendiado cuando se produjo el fuego. Relató que vio a varias personas ponerse en grave riesgo para ayudar a los atrapados y que algunos lograron ser rescatados “justo a tiempo”. Otros testigos han descrito “escenas de horror”, con personas saliendo parcialmente quemadas del edificio y desplomándose en la acera.

Junto al drama, también han aflorado gestos de solidaridad. Vecinos atendieron a heridos y los trasladaron por sus propios medios a los hospitales, aunque la policía, los bomberos y los equipos de emergencia llegaron en pocos minutos tras recibirse la primera alarma, a la 01.30 de la madrugada.

Además de las altas temperaturas, la inhalación de humo tóxico procedente de la combustión de materiales plásticos ha agravado el estado de muchas víctimas, que presentan graves problemas respiratorios. Así lo explicó en rueda de prensa el jefe del Departamento de Salud del cantón de Valais, Mathias Reynard.

La procuradora general del cantón, Beatrice Pilloud, señaló que la principal hipótesis apunta a “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque subrayó que todavía no se ha podido determinar oficialmente la causa inicial del incendio. Una superviviente, Victoria, declaró que el fuego pudo comenzar cuando una joven subió a hombros de un camarero con una botella de champán equipada con bengalas, que habrían prendido el techo del local.

Ante las preguntas sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y las vías de evacuación, Pilloud evitó pronunciarse y recalcó que la investigación sigue en curso. Por ese mismo motivo, algunos restos de víctimas permanecen aún en el interior del edificio, según fuentes policiales.

La identificación de los fallecidos se prevé lenta y compleja. “Es difícil saber cuánto tiempo tomará”, admitió la procuradora, que confirmó la activación de un amplio dispositivo de especialistas en medicina legal para agilizar los trabajos y devolver los cuerpos a las familias lo antes posible. Algunas siguen sumidas en la incertidumbre, ya que varios heridos ingresaron sin documentación, destruida por el fuego.

El comandante de la policía cantonal, Frédéric Gisler, explicó que, debido al estado de los cadáveres, muchos solo podrán ser identificados mediante pruebas de ADN. Solo entonces se podrá concretar cuántas de las víctimas mortales son extranjeras, aunque las primeras identificaciones ya han confirmado la presencia de ciudadanos italianos entre los fallecidos.

Crans-Montana recibe cada invierno a miles de turistas y el bar siniestrado figuraba entre los locales más concurridos tras las jornadas de esquí. Una localidad acostumbrada al lujo y al deporte que ahora afronta un largo duelo, mientras se prepara para acoger en 2027 el Campeonato Mundial de Esquí Alpino.