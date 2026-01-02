Jennifer Lopez responde desde el escenario a los que la critican por ir "siempre desnuda"

Jennifer Lopez despidió el año por todo lo alto en su residencia de conciertos en Las Vegas, en la que está repasando algunos de sus grandes éxitos. Esos shows suelen incluir intensas coreografías, mucha interacción con el público y bodies de lentejuelas.

Precisamente sobre su manera de vestir sobre el escenario se ha pronunciado la artista en uno de sus últimos conciertos del año el día 30, respondiendo a las personas que la critican constantemente por no vestir supuestamente de manera adecuada para su edad.

“A veces me río de algunas cosas, porque también dicen cosas graciosas", asegura la cantante, de 56 años, ante un público visiblemente eufórico. "¿Por qué siempre se viste de esa manera? ¿Por qué no se viste según su edad? ¿Por qué siempre está desnuda?”, enumera la artista entre risas sobre las críticas que recibe.

Para todos ellos, la autora de Jenny From The Block tiene una respuesta inapelable: “Yo les digo: ‘Si tuvieras este cuerpo, tú también estarías desnudo”.

"Estoy en mi era feliz"

Después de su mediática historia de amor y posterior ruptura con Ben Affleck, la artista se ha refugiado en su carrera, especialmente en la música, pero también en sus hijos, con los que dio la bienvenida al 2026 sobre el escenario. Los mellizos de López, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, salieron a celebrar a medianoche al público que disfrutaba del show de la cantante, ataviada con un vestido de lentejuelas fuscia y una boa de plumas.

Los conciertos de Las Vegas han dado la posibilidad a la cantante de conectar su público, comentando que está centrada en su felicidad. "Estoy en mi era feliz", comentó en el espectáculo del día 30.

En él, la artista también reflexionó sobre su primera residencia en la ciudad, hace una década. “Y en ese tiempo, solo me he casado dos veces. Eso no es cierto. Solo fue una vez. Me sentí como dos veces”, bromeó López.

Además, la cantante ha dejado tranquilos a sus ganas asegurando que está en un momento dulce: "Todo está bien. La buena noticia es que estoy aprendiendo, estoy creciendo”.