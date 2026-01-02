Muchos japoneses se sientan en el inodoro mirando hacia adelante por una tradición cultural

En Japón, incluso el acto más cotidiano, como es el ir al baño, se transforma en una experiencia cultural. Instalaciones ultramodernas se unen a tradiciones ascéticas para combinar tecnología de vanguardia con un profundo respeto por la historia y la armonía. Al menos es lo que cuentan los expertos sobre algunas de las peculiares costumbres japonesas a la hora de ir al baño.

Y, entre ellas, quizás la que más llama la atención es la orientación correcta y segura para sentarse en estos innovadores inodoros japoneses: mirando hacia la tapa. Esto es exactamente lo que muestran los pictogramas, ya que sentarse de espaldas a la tapa es incómodo y contradice el diseño, según ha publicado Katka.

Los cuartos de baño son en ese país asiático espacios muy pensados donde cada detalle, desde el botón del bidé hasta la orientación del inodoro deben cumplir con los principios de la cultura japonesa, como el respeto, la limpieza y el sentido práctico, es decir, usando la tecnología pero teniendo presentes las tradiciones.

En la mayoría de los países occidentales, en cambio, lo que cuenta básicamente es el aspecto pragmático y, si acaso, el estético. Lo principal es que esté limpio y funciones a los que no es tan común añadir la calefacción del asiento en invierno o funciones de bidé con un chorro de agua, algo que a muchas personas les parece innecesario o incluso vergonzoso.

Este inodoro de alta tecnología japonésestá pensada hasta el último detalle. El panel de control se asemeja al tablero de una nave espacial, pero cada función tiene una función práctica. Además, tiene calefacción inteligente. Es decir, el asiento siempre mantiene una temperatura agradable, algo que se agradece especialmente en las estaciones más frías. Y además tiene una función parecida a la del bidé, de forma que los con chorro a presión y temperatura del agua ajustables, que garantizan, según esta costumbre, una higiene ideal y pueden reemplazar el papel higiénico.

También tienen ahorro de energía y automático, de forma que los sensores de movimiento encienden las luces por la noche y la tapa se abre y cierra automáticamente con frecuencia. El significado más profundo de la actitud japonesa respecto al baño reside en el código cultural.

En conclusión, la importancia del baño como espacio se refleja en el dicho tradicional: "Si quieres conocer la naturaleza de una persona, observa su baño". Así, se cuentan historias de samuráis que, en momentos de peligro, preferían morir en la limpieza y soledad del baño, lo que pone de relieve la relación cultural en el país nipón con este lugar como un espacio personal y ordenado.