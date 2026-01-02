Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump defiende que su salud es "perfecta" y explica sus moratones en la mano
Global
Global

Trump defiende que su salud es "perfecta" y explica sus moratones en la mano

En una entrevista en 'The Wall Street Journal'.

Elena Santos
Elena Santos
Donald Trump, fotografiado el 3 de diciembre de 2025 en la Casa Blanca.
Donald Trump, fotografiado el 3 de diciembre de 2025 en la Casa Blanca.The Washington Post via Getty Im

Su salud es perfecta. Así lo ha defendido Donald Trump en una entrevista con The Wall Street Journal sobre las preocupaciones tras una prueba a la que se sometió en octubre o el moratón que se le vio en una mano.

"Hablemos de mi salud nuevamente por 25ª vez", espetó el presidente de Estados Unidos, de 79 años, al periódico en la llamada en la que trataron el tema.

En la charla, Trump contó que toma aspirina, que lleva haciéndolo en los últimos 25 años... pero en dosis bastante superiores a las aconsejadas por los médicos, y de ahí que le puedan aparecer hematomas con facilidad.

Ojo al dato: toma 325 miligramos al día, en lugar de los 81 recomendados (recomendamos encarecidamente seguir los consejos de tu médico y tomarla sólo cuando esté indicada y en las dosis pertinentes).

"Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre y no quiero que me corra sangre espesa por el corazón", argumentó.

Sobre el moratón en la mano que despertó tantas preocupaciones, Trump afirma que lleva maquillaje por si le aparece uno: "Tengo maquillaje. Es fácil de aplicar, se pone en 10 segundos".

Trump también quiso puntualizar que en octubre, aunque dijo que se había tratado de una resonancia magnética, la prueba que se realizó fue "menos que eso", una tomografía.

Como le fue diagnosticada insuficiencia venosa crónica, le recomendaron usar medias de compresión, pero no le gustaron nada. Lo ha sustituido por levantarse de la silla más a menudo, algo que asegura que le mejora la hinchazón de las piernas.

Sobre practicar deporte, es claro: "No me gusta. Es aburrido". Sólo salva el golf como actividad física regular. Caminar o correr, asegura, no son para él.

Otro desmentido de Trump: no se queda dormido en actos públicos, sino que es cosa de los fotógrafos, que a veces le pillan parpadeando.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 