Trump defiende que su salud es "perfecta" y explica sus moratones en la mano

Donald Trump, fotografiado el 3 de diciembre de 2025 en la Casa Blanca.

Su salud es perfecta. Así lo ha defendido Donald Trump en una entrevista con The Wall Street Journal sobre las preocupaciones tras una prueba a la que se sometió en octubre o el moratón que se le vio en una mano.

"Hablemos de mi salud nuevamente por 25ª vez", espetó el presidente de Estados Unidos, de 79 años, al periódico en la llamada en la que trataron el tema.

En la charla, Trump contó que toma aspirina, que lleva haciéndolo en los últimos 25 años... pero en dosis bastante superiores a las aconsejadas por los médicos, y de ahí que le puedan aparecer hematomas con facilidad.

Ojo al dato: toma 325 miligramos al día, en lugar de los 81 recomendados (recomendamos encarecidamente seguir los consejos de tu médico y tomarla sólo cuando esté indicada y en las dosis pertinentes).

"Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre y no quiero que me corra sangre espesa por el corazón", argumentó.

Sobre el moratón en la mano que despertó tantas preocupaciones, Trump afirma que lleva maquillaje por si le aparece uno: "Tengo maquillaje. Es fácil de aplicar, se pone en 10 segundos".

Trump también quiso puntualizar que en octubre, aunque dijo que se había tratado de una resonancia magnética, la prueba que se realizó fue "menos que eso", una tomografía.

Como le fue diagnosticada insuficiencia venosa crónica, le recomendaron usar medias de compresión, pero no le gustaron nada. Lo ha sustituido por levantarse de la silla más a menudo, algo que asegura que le mejora la hinchazón de las piernas.

Sobre practicar deporte, es claro: "No me gusta. Es aburrido". Sólo salva el golf como actividad física regular. Caminar o correr, asegura, no son para él.

Otro desmentido de Trump: no se queda dormido en actos públicos, sino que es cosa de los fotógrafos, que a veces le pillan parpadeando.