Envía un correo a un profesor llamándole "jefe" y la respuesta que le da es para hacerle Doctor Honoris Causa

No es el primero ni tampoco va a ser el último correo electrónico enviado por parte de un alumno a un profesor que se difunde en la red social de X, la siempre conocida como Twitter, y que logra ser uno de los que más alcance tiene. Esta plataforma, así como TikTok o incluso Instagram son el espacio perfecto para mostrar contenido educativo de este estilo.

Entre todo lo que ocurre dentro de las aulas durante los meses que dura un curso escolar, una de las cosas que más gusta es precisamente este intercambio de mensajes a través del correo electrónico entre docentes y alumnos, pero no es el único contenido que triunfa.

Por ejemplo, también se ven de vez en cuando respuestas de estudiantes que dejan en trabajos y exámenes, así como formas de enseñar que llaman la atención al salirse de los moldes convencionales.

En las últimas horas, ha sido el usuario de X @jlgcapilano el que ha querido recuperar el intercambio de mensajes que tuvo con un profesor suyo. "Recordando grandes momentos de la docencia", ha escribo junto a un pantallazo.

La viral respuesta de un profesor

En ese cruce de conversaciones se puede ver como al profesor le llamó "jefe" y le preguntó si una cosa que había colgado en el campus la tenía que estudiar para el examen. La respuesta del docente, historia de X.

"Hola, jefe, ¿lo del debate historiográfico que has colgado va a entrar en el examen? Lo digo porque da tremenda pereza estudiarlo, sinceramente", se puede leer en la pregunta que le hizo el estudiante.

Esta fue la contestación del profesor: "Buenas tardes, 'jefe'. La verdad es que no, lo colgué porque me aburría, pero si a ti te da pereza, tranquilo, que lo quitamos. (Ironía on)".

Ese tuit con ese pantallazo se ha hecho viral y ya lleva más de 2.000 me gusta y ha acumulado más de 62.000 reproducciones.