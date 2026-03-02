Busca trabajo en un restaurante y la oferta le convence, pero lo que ocurre justo después es para ir directamente a comisaría

Hay cosas que no deberían ocurrir nunca. Pero, por desgracia, suceden y a veces con más frecuencia de la que nos gustaría. A una chica le ha pasado algo que es difícilmente entendible en los tiempos que corren.

La cuenta @Soycamarero de X ha compartido la conversación entre una camarera, que buscaba trabajo en un restaurante, y el propietario del mismo. "Podría ofrecerte algo extra, que sería solo una hora al día por las tardes, sobre las 18, entre semana, solo de lunes a viernes", le explicó el dueño del establecimiento anónimo.

"Te podría pagar unos 1.000 euros por las 20 horas. Es totalmente serio y estable el tiempo que quieras si al final te interesa", continúa exponiéndole. "Te lo podría pagar 1.000 euros al mes o cada dos semanas 500 euros, o cada semana 250, incluso cada día, cada hora", expuso el dueño.

La oferta, a priori, es bastante buena. Pero hay gato encerrado. ¿Sería con contrato y todo? ¿A cuánto se paga la hora?", preguntó la chica interesada en trabajar como camarera.

Para echarse llorar, pero de rabia

La respuesta del dueño no se hizo esperar y dejó claras cuales eran sus verdaderas intenciones al ofrecer unas condiciones aparentemente ventajosas para la trabajadora.

"Bueno, mira, solo sería una hora al día, por las tardes, sobre las 18 o así y de lunes a viernes. Sería que fuéramos amigos íntimos, con derechos, vernos y... yo tengo 35 años ¿y tú?", le preguntó el supuesto dueño del restaurante.

La oferta, como es lógica, no fue aceptada por esta chica, que a buen seguro se llevó una sorpresa muy desagradable. "¿Perdona? Madre mía, tira", le dijo la chica, que no quiso saber nada más de él.

Lo que en un principio parecía una oferta de trabajo decente, poco después se destapó como una estafa donde el verdadero interés era, a todas luces, sexual. No nos extrañaría si finalmente la chica hubiese decidido ir a la Policía para poner una denuncia.