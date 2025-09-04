Ernesto Ekaizer se pone más serio que nunca para describir lo último de Feijóo: "Está rompiendo el Estado"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado sobre la "tensión política y la división desde el Gobierno con el conjunto de las fuerzas políticas" y de una "confrontación permanente" que, según ha afirmado, imposibilita que los españoles "tengan cada vez más respeto por los políticos".

"Los españoles se preguntan por qué están pagando más dinero que nunca y teniendo más deuda pública que nunca, tenemos unos servicios públicos que funcionan peor", ha achacado Feijóo. Tras criticar los servicios públicos y su gestión, las reacciones han surgido de inmediato.

El escritor y periodista Ernesto Ekaizer, habitual colaborador de Malas Lenguas de TVE, presentado por Jesús Cintora, ha firmado una de sus declaraciones más serias hasta el momento, sobre todo en lo que respecta al líder de los populares.

Además, lo ha hecho muy fiel a su estilo: "Mira de qué púlpito viene la prédica: prostitución, inmigración, corrupción, boicot al 5/9, apoyo a la pareja de un imputado al que se le piden por dos delitos fiscales, 3,9 años de cárcel y 5 por falsedades".

Poco después ha afirmado algunos apuntes puntualizando sobre Feijóo que, según ha comentado Ekaizer, "está creando su propio 'octubre de 2017'". "No envía a sus presidentes autonómicos a las reuniones de coordinación 88) para prevenir incendios en 2025. Ahora no acude al acto con el Rey. Está rompiendo el Estado. Este es Feijóo", ha concluido.

Feijóo no acudirá al acto de apertura del año judicial presidido por el rey Felipe VI, celebrado este viernes, por "un compromiso previamente adquirido". Este jueves ha acusado a Sánchez de manchar la apertura del Año Judicial "atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga".

En un tuit publicado en X, ha achacado que el presidente del Gobierno "someter al Rey a que presente este choque institucional sin precedentes".