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Zapatero calienta motores de cara a las próximas elecciones: "¡Qué ganas tengo de que lleguen las generales!"
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Zapatero calienta motores de cara a las próximas elecciones: "¡Qué ganas tengo de que lleguen las generales!"

En 2023 se reveló como una figura clave para el PSOE.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MADRID, SPAIN - MARCH 02: The former Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero appears before the Commission of Inquiry on the 'Koldo case', in the Senate, on 2 March 2026, in Madrid, Spain. Zapatero has been summoned by the Popular Party to give explanations about the public financial rescue of the Plus Ultra airline, for this reason the PP has asked for his personal income tax declarations since the socialist was president, his declaration of assets and properties, both in Spain and abroad, and a copy of the communications with the Venezuelan authorities about the rescue of the Plus Ultra company. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)
José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue un activo clave para que el PSOE pudiera ser segunda fuerza en las elecciones generales de 2023. Pese a la victoria del PP, los socialistas consiguieron repetir en La Moncloa. 

Ahora, tres años después, Zapatero ha vuelto a destaparse como un activo clave para el PSOE, interviniendo en mítines y en actos del partido. Este viernes, unas declaraciones suyas están dando mucho de qué hablar

"¡Qué ganas tengo de que lleguen las generales!", ha dicho el ex líder socialista, que ha adelantado su intención de repetir su papel en las próximas elecciones. "Qué campaña me voy a tirar. Ya se lo dije el otro día en el Senado. No les gustó la campaña que hice en 2023", ha dicho en relación a la derecha.

"No quieren caldo, dos tazas. A por las siguientes", ha avisado Zapatero, que promete volver a ser una figura clave para que el PSOE logre darle la vuelta a las encuestas, que actualmente dan la victoria al PP. 

Un activo clave para el PSOE

A día de hoy Zapatero puede presumir de haber sido hasta el momento el último presidente que ha ganado las elecciones de manera contundente con más de 160 diputados dos veces seguidas.

Por este y otros motivos, es una voz más que autorizada dentro del PSOE. Con Felipe González más próximo a la oposición que al propio partido socialista, el leonés se ha convertido en uno de los principales respaldos de Pedro Sánchez. 

Precisamente, la semana pasada fue noticia por su intervención en el Senado, donde compareció por el caso Koldo. Sin embargo, Zapatero aprovechó la coyuntura internacional para cargar contra la derecha.

Al hilo de las críticas vertidas desde la derecha contra Pedro Sánchez por oponerse frontalmente a la guerra de Irán promovida por Donald Trump desde Estados Unidos, el ex presidente del Gobierno se hizo una pregunta retórica. 

"Se está diciendo estos días que con esto ponemos en riesgo la seguridad de los españoles. Yo me hago una pregunta: ¿En qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak?", dijo Zapatero.

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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