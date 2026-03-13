Zapatero calienta motores de cara a las próximas elecciones: "¡Qué ganas tengo de que lleguen las generales!"

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue un activo clave para que el PSOE pudiera ser segunda fuerza en las elecciones generales de 2023. Pese a la victoria del PP, los socialistas consiguieron repetir en La Moncloa.

Ahora, tres años después, Zapatero ha vuelto a destaparse como un activo clave para el PSOE, interviniendo en mítines y en actos del partido. Este viernes, unas declaraciones suyas están dando mucho de qué hablar.

"¡Qué ganas tengo de que lleguen las generales!", ha dicho el ex líder socialista, que ha adelantado su intención de repetir su papel en las próximas elecciones. "Qué campaña me voy a tirar. Ya se lo dije el otro día en el Senado. No les gustó la campaña que hice en 2023", ha dicho en relación a la derecha.

"No quieren caldo, dos tazas. A por las siguientes", ha avisado Zapatero, que promete volver a ser una figura clave para que el PSOE logre darle la vuelta a las encuestas, que actualmente dan la victoria al PP.

Un activo clave para el PSOE

A día de hoy Zapatero puede presumir de haber sido hasta el momento el último presidente que ha ganado las elecciones de manera contundente con más de 160 diputados dos veces seguidas.

Por este y otros motivos, es una voz más que autorizada dentro del PSOE. Con Felipe González más próximo a la oposición que al propio partido socialista, el leonés se ha convertido en uno de los principales respaldos de Pedro Sánchez.

Precisamente, la semana pasada fue noticia por su intervención en el Senado, donde compareció por el caso Koldo. Sin embargo, Zapatero aprovechó la coyuntura internacional para cargar contra la derecha.

Al hilo de las críticas vertidas desde la derecha contra Pedro Sánchez por oponerse frontalmente a la guerra de Irán promovida por Donald Trump desde Estados Unidos, el ex presidente del Gobierno se hizo una pregunta retórica.

"Se está diciendo estos días que con esto ponemos en riesgo la seguridad de los españoles. Yo me hago una pregunta: ¿En qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak?", dijo Zapatero.