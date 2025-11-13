Clara Lago recuerda lo que le respondió a Letizia cuando ella le dijo: "Pero qué delgadita estás"

La actriz Clara Lago ha recordado, entre risas y cierta vergüenza, la conversación que tuvo en el año 2014 con la reina Letizia cuando ambas coincidieron en La Cantina del Matadero, en Madrid.

En una intervención en La Ruina, la actriz ha explicado lo que pasó, aunque ha contextualizado un poco antes para entender del todo lo que sucedió. "¿Tenéis como un código muy establecido con un colega o con un grupo de colegas y que ya es una especie de botón de acción reacción? Que escuchas una palabra y ya te sale la coletilla", ha preguntado al público, que mayoritariamente ha respondido de forma afirmativa.

"Nos situamos: Matadero, 2014. Pues estoy allí haciendo la obra y tal cual y entonces después nos vamos a la cantina y estoy con David y con Diego y de repente empiezan los dos como: 'Tío, tío, tío, mira, mira, mira, mira, mira. ¡Letizia y Felipe!", ha recordado.

"Yo, quecuando me he tomado dos vinos no tengo vergüenza, digo: 'Pues yo voy'. De repente hay contacto visual con doña Letizia", ha señalado antes de contar lo que le dijo la reina al verla: 'Pero qué delgadita estás".

"Mira quién fue a hablar"

"Y aquí es donde entra lo que he dicho antes del botón. Yo soy muy amiga de Ingrid Rubio, actriz. Desde que nos conocemos me decía: 'Pero qué chiquitita, qué flaquita, si es que mírala, parece una figurilla de pesebre'. Cuando Letizia me dice: 'Ay qué delgadita estás'... Acción reacción. Digo: 'Mira, quién fue hablar, mira, pero si parece una figurilla de pesebre'.

La prensa recogió aquel 23 de mayo de 2014 la salida de los reyes a La Cantina de Matadero. "Felipe y Letizia han querido celebrar sus diez años como marido y mujer rodeados de conocimiento. Si en la mañana de este jueves los herederos al trono patrio visitaron Toledo para ver la exposición pictórica de El Greco con motivo del IV centenario, por la noche acudieron, ya en privado, a uno de los recintos culturales más emblemáticos de Madrid: el Matadero", decía por ejemplo Vanitatis.

"De hecho, los royals no fueron los únicos rostros conocidos del local, ya que allí también se encontraba la actriz Clara Lago, tal y como comentan algunos usuarios de Twitter", se añadía.