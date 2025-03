Escribe esta opinión sobre la app de la universidad y decenas de miles de personas se rinden ante él

La opinión que escribió un estudiante sobre la aplicación para móviles de la Universidad de Valladolid se está difundiendo ahora de forma masiva en las redes sociales, donde ha provocado no pocas risas.

Aunque el autor publicó el comentario en noviembre de 2023, hace ya más de un año, es ahora cuando está teniendo una gran repercusión en X después de que lo haya subido allí, sin ningún otro añadido, el usuario @alvaroalprzz_.

"No sé qué le pasa, que cuando entro a mis notas me sale en todas suspendidas. Supongo que será un fallo de la app. Arregladlo", escribió el estudiante en su opinión, que acumula ahora más de 26.000 'me gusta' en apenas un día.

El autor de ese texto ha visto que su reseña triunfaba ahora y no ha podido ocultar su sorpresa: "Qué cojones es esto de que se haya hecho viral una reseña q puse hace dos años en la app de la UVa".

El usuario que ha subido la opinión a X ha explicado cómo la ha encontrado: "Lo peor es que me lo encontré porque iba a comentar exactamente lo mismo sjdjdjjd".