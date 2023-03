Un español que vive en Finlandia muestra en Tik Tok el tipo de nieve que ha caído

El usuario de Tik Tok 1000Experiencias, un español que vive en Finlandia, ha difundido en las últimas horas cómo es a veces la nieve que cae en el país escandinavo. Su vídeo ha generado muchísimas preguntas, aunque también ha encontrado la respuesta.

"No es nieve, no es granizo. Estamos a menos un grado y aunque es primavera nieva, esto es normal. Pero esto es lo que yo no entiendo porque me recuerda a las bolitas de corcho que hay dentro de las cajas cuando compras un producto nuevo", describe.

El joven, mientras manosea la nieve para intentar mostrar cómo es el tacto de este fenómeno, pide ayuda a sus seguidores para ver si alguno le puede dar con la respuesta correcta.

Y esta ha llegado. La usuaria Jeniffer Contreras le ha explicado que este fenómeno se llama graupel o granizo blanco.

Este fenómeno se forma por la precipitación de pequeñas bolitas de hielo blancas de forma irregular.