Una española cuenta lo que le hizo un trabajador de EEUU por no dejarle propina

El asunto de las propinas obligatorias o muy recomendadas en la hostelería ha llegado a España, donde algunos hosteleros han comenzado a reclamarla siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos.

En medio de ese debate, la usuaria de TikTok @ytusinfiltro ha publicado un vídeo contando lo que le pasó cuando no dejó propina en Estados Unidos y añadiendo una reflexión sobre eso.

"No entiendo por qué hay que dejar propina. Ayer dejábamos el hotel de Las Vegas y, al recoger las maletas, el botones se quedó esperando como a que le diéramos propina. Y nosotros no le íbamos a dar nada", empieza contando.

"Y dijo un comentario algo así como: muchas gracias, que yo vivo de las propinas. Y es como... en vez de enfadarte con la persona que no te da propina, ¿por qué no te enfadas con tu empleador porque no te paga un sueldo más digno y da por hecho que las propinas van a ser tan buenas que así va a hacer que tu sueldo sea digno?", pregunta.

"Pero que encima te la reclamen y como que se enfadan si no la das... Oye, perdona, que estoy en mi derecho de no hacerlo. Tú tienes un servicio que vale x y yo ya lo he pagado, lo siento. Y lo mismo en España. Yo no entiendo por qué hay esa costumbre de dar propina", prosigue diciendo la mujer, visiblemente molesta.

"Porque dices vale, es un servicio de atención al público donde agradeces lo bien que te han atendido. Y a la cajera del supermercado que también te ha atendido super bien ¿a que tú no le das propina? ¿O al carnicero o carnicero que te ha estado ahí cortando lonchas de chopped como si no hubiera un mañana tampoco le dejas propina? No sé, creo que la propina no debería existir y que cada uno debería tener un sueldo digno y se acabó", zanja.

En los comentarios al vídeo, numerosos usuarios le han hecho ver que, pese a todo, en Estados Unidos la propina es casi obligatoria y, de hecho, en muchos lugares lo incluyen directamente como parte de la cuenta.

Por ejemplo, una usuaria ha señalado: "No es obligatorio, amor, pero sus sueldos son muy bajos, incluso en algunos países te la añaden ellos automáticamente en la factura". La autora del vídeo ha respondido: Pero es que en EEUU es muy fuerte eh, pretenden que dejes propina en literalmente TODO: bar, taxi, restaurante, hotel… y de un 20% aproximadamente".