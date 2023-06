Un especialista en alimentación militar da el truco para comer de forma equilibrada cada día por 9 euros

El especialista en alimentación militar Cabo Cook ha publicado un vídeo en el que enseña cómo hace un menú semanal para los militares que tiene a su cargo con un presupuesto diario de 9 euros por persona.

"Con ese precio tengo que dar desayuno, comida y cena a los combatientes. Intento que los desayunos no me cuesten más de 2 euros Y las comidas y las cenas 3,5 euros. Nunca me he quedado sin dinero, así que esto os va a permitir ahorrar", asegura.

En el vídeo detalla que para desayunar siempre da leche, pan, un bollo y embutido: "Esas cuatro cosas son obligatorias, aunque luego podré poner más o menos según me vaya el presupuesto".

La bollería, que intenta sea de panadería, le suele costar entre 50 y 60 céntimos, así que a veces si quiere dar jamón tiene que comprar una pata entera y deshuesarla y filetearla. "Me da para dos días", informa.

Las comidas, según explica, son más copiosas que las cenas porque tienen que recuperar la energía gastada en la instrucción de la mañana y tener energía para la de la tarde, mientras que para la noche en principio no necesitan tanto. Solo cuando hacen una pateada nocturna, donde lo compensa con chocolate.

"Para las comidas la estructura es la misma. Todos los primeros platos tienen que ser baratos y energéticos, así que son hidratos de carbono, arroces, pastas, legumbres, etc. De esta forma también tengo más dinero para los segundos, que serán las proteínas en forma de pescados o carnes. La distribución es de 1 euro en el primero y 2,5 en segundos", describe, contando que va rotando para no repetir dos días seguidos.

En cuanto a las cenas hace lo mismo con las sopas y las crema, aunque también las rota con guisantes, ensaladas o patatas hervidas.

Para los segundos platos hay un montón de variantes con los distintos tipos de carne, aunque siempre intenta acabar los jueves por la noche haciendo una hamburguesa "grotesca". "Ese día sé que voy a gastar dinero, entonces igual se lo quito a otro segundo. Además, todos llevan un complemento como patatas, pimientos, o un buffet de ensalada", remata, concluyendo que el pescado lo que hace es meterlo en los arroces o las sopas, mientras que el postre alterna frutas con lácteos.