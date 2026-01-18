La UE expresa su "total solidaridad" con Dinamarca y convoca para este domingo una reunión de urgencia

Ursula von der Leyen ha expresado este sábado su "total solidaridad" con Dinamarca tras el anuncio de aranceles por Groenlandia por parte del presidente estadounidense, Donald Trump. La presidenta de la Comisión Europea ha advertido de una "peligrosa espiral" de aranceles en referencia a una posible respuesta simétrica por parte de los países europeos.

"La UE está con Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia en total solidaridad", ha afirmado Von der Leyen en un comunicado suscrito también por el presidente del Consejo Europeo, António Costa. "Los aranceles afectarían negativamente a las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Europa seguirá unida, coordinada y defendiendo su soberanía", han añadido.

Von der Leyen ha recordado que las maniobras militares danesas con apoyo de varios países europeos que han provocado la reacción de Trump habían sido anunciadas con antelación y que "responden a la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico". "No suponen una amenaza para nadie", ha recalcado.

Además, ha recordado que "el diálogo sigue siendo esencial" y en ese sentido ha recordado que la semana pasada Dinamarca y Estados Unidos abrieron unas conversaciones.

Von der Leyen ha mencionado la integridad territorial y la soberanía de los países como "principios fundamentales del Derecho Internacional" que son "esenciales para Europa" y para la comunidad internacional en su conjunto. "Hemos subrayado reiteradamente nuestro interés común transatlántico en la paz y la seguridad en el Ártico, incluido a través de la OTAN", ha añadido la dirigente europea.

Fuentes europeas han informado de que hay convocada una reunión a nivel de embajadores para el domingo por la tarde en una convocatoria extraordinaria tras el anuncio de Estados Unidos.

China y Rusia "deben estar disfrutándolo"

En la últimas horas, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha advertido de que "Rusia y China deben estar disfrutándolo" porque "son los que se benefician de las divisiones entre aliados".

"Si la seguridad de Groenlandia está en peligro, podemos tratarlo dentro de la OTAN. Los aranceles podrían hacer más pobres a Europa y Estados Unidos y afectar a nuestra prosperidad común", ha argumentado antes de señalar como el "objetivo principal" poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha intervenido en el debate para "apoyar a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia". "Las medidas contra aliados de la OTAN anunciadas hoy no ayudan a garantizar la seguridad en el Ártico, sino que podrían provocar lo contrario, envalentonar a nuestros enemigos comunes y a quienes quieren destruir nuestros valores comunes, nuestra forma de vida", ha argumentado.

Metsola ha subrayado que Dinamarca y Groenlandia "han dejado claro que Groenlandia no se vende y han pedido respeto a su soberanía e integridad territorial". "Ninguna amenaza ni arancel puede cambiar eso", ha remachado.

Trump ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

Trump, para redoblar su apuesta, ha avisado además que este arancel adicional del 10% subirá a partir del 1 junio a un 25% y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.

Meloni ve "un error" la decisión de Trump

Giorgia Meloni ha considerado este domingo que el presidente estadounidense se ha equivocado al anunciar nuevos aranceles contra los países europeos de maniobras en Groenlandia. No obstante, la operación contó con el total rechazo de la primera ministra italiana, que se ha ofrecido como mediadora para resolver esta nueva crisis.

"El anuncio de este aumento de aranceles contra aquellas naciones que han decidido contribuir a la seguridad de Groenlandia es un error, y obviamente no estoy de acuerdo", ha declarado Meloni a los medios italianos desde Seúl, nueva escala de su gira asiática.

La primera ministra italiana ha confirmado que ha mantenido conversaciones a este respecto con el propio Trump, para hacerle ver que el anuncio de las maniobras europeas "no se trata de una iniciativa contra Estados Unidos, sino contra otros actores hostiles", en velada referencia a Rusia y China.

"Trump conoce mi opinión", ha declarado a los medios, antes de anunciar una ronda de conversaciones con líderes europeos en las próximas horas. "Creo que es muy importante dialogar entre nosotros y evitar una escalada", ha manifestado.

Macron pedirá a la UE que active el instrumento anticoerción

Emmanuel Macron pedirá a la UE que active el instrumento anticoerción europeo por las amenazas de aranceles del líder estadounidense.

Este mecanismo que data de finales de 2023 abriría la puerta a la UE para aplicar contra Washington una amplia gama de sanciones, entre ellas la imposición de tarifas aduaneras a productos de ese país, así como restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas.

En un mensaje en X (antes Twitter), Macron ya había advertido de que "las amenazas arancelarias son inaceptables" y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran".