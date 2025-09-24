Esperanza Aguirre desvela lo que le dijo a Ayuso sobre González Amador y lo que esta respondió: "Lo había pensado"

La expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, quien colabora en el programa de televisión 'Todo es Mentira', ha dejado caer en directo que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pensó en simular una ruptura ficticia con su novio, justo cuando se está celebrando una instrucción judicial de su caso.

Según ha contado Aguirre, durante una conversación con Ayuso, la colaboradora le sugirió que hiciera una falsa ruptura con el empresario, algo a lo que le dijo que lo había pensado, no lo iba a hacer. "Yo le dije: deberíais hacer una ruptura fake", afirmó.

Sin embargo, se topó con la negativa de la presidenta, que a pesar de ello reconoció haberlo pensado. "Me dijo que ya lo había pensado, pero que no", agregó entonces. "Es muy buena idea. Dadnos la primicia si consigues hacer una de estas", bromeó tras las declaraciones de Aguirre el comunicador y monologuista Luis Fabra.

Los comentarios de la colaboradora llegan apenas dos días después de que se anunciase la apertura de juicio oral contra la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, por supuesto fraude fiscal, pertenencia a organización criminal y delito continuado contable.

Ahora, la Fiscalía pide para el novio de la popular tres años y nueve meses de cárcel por presunto fraude fiscal de 350.910 euros por supuestamente realizar facturas falsas entre 2020 y 2021. Además, también está siendo investigado por presuntamente cometer un delito de falsedad documental.