Esperanza Aguirre dice que ve a Ayuso como presidenta del Gobierno y Ernesto Ekaizer apunta a Feijóo

En Malas Lenguas, programa de TVE, se han hecho eco de las palabras de Esperanza Aguirre sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ve, sin duda, como una posible futura "presidenta del Gobierno".

"Isabel es una magnífica presidenta de Madrid, a la larga con el tiempo yo espero que sea candidata y sea presidenta del Gobierno de España, o primera ministra, que yo soy monárquica y el jefe de Estado es el rey", ha expresado Aguirre durante una entrevista.

Esto ha provocado un poco la risa de Cintora, que preguntaba inmediatamente la opinión al periodista Ernesto Ekaizer: "¿A qué juega Esperanza? ¿Está sacándole la hierba a Feijóo o no?".

"Yo creo que Esperanza o Aznar—hace unos meses— creen que Feijóo necesita muletas, que le lleven, porque no tiene una capacidad independiente para generar espontáneamente el tipo de político que ellos creen que necesita el PP", ha comentado al principio de su intervención.

La antigua Consejera de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, le matizaba a Ekaizer que Feijóo recibió la mayor parte de apoyo de los militantes del partido, casi un 80%, para ser líder del PP.

"No digo que no tenga apoyo, digo que necesita muletas en el sentido que le indiquen por dónde va la cosa porque creen que no es lo suficientemente enérgico, fuerte... Aznar lo viene haciendo hace mucho, dijo que no basta con ser presidente, sino demostrar que uno tiene la capacidad de serlo y el entusiasmo", ha defendido.

"Esperanza Aguirre lo mismo, ella cree que Ayuso sería mejor candidata que Feijóo. No dice mañana, dice con el tiempo, veremos si fracasa, no fracasa...", ha rematado el periodista, que ha dejado caer que ven algunos del PP a Feijóo como una figura que necesita demasiada guía, mientras que Ayuso es diferente.