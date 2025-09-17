Risto Mejide responde cara a cara a Esperanza Aguirre por decir que en Gaza no hay "genocidio"

El periodista y presentador de Todo es Mentira, Risto Mejide, ha sido aplaudido en las redes sociales por su respuesta a la exministra de Educación y Cultura del PP, Esperanza Aguirre, durante uno de sus programas, donde hablaban sobre las posibles medidas de presión que España podría ejercer contra Israel, tras el ultimátum de RTVE a la UER sobre Eurovisión.

"Yo creo que Hamás, cuando cometió el acto del 7 de octubre y que lo tenía todo superplanificado, sabía perfectamente que en Occidente hay mucho antisemitismo y que se iban a poner todos de su lado. Mira, tú lo has dicho, eres la única persona en España que piensa así...", reprochaba Aguirre al presentador.

"No. He dicho que espero que seas la única que piensa así. Lamentablemente, no es así, pero eso espero, que la gente tome conciencia de que está habiendo un genocidio", le respondió Mejide, algo que Aguirre, inmediatamente, cuestionó: "La palabra genocidio no me has dejado explicar qué es".

Sin embargo, el presentador, fiel a su estilo, le recordó que sí que habían hablado de ello, pero que esa no es la cuestión central del debate. "Hemos pasado cuatro programas hablando de semántica y hablando del significado de la palabra genocidio, y hablando como sale en la RAE, y hablando del Tribunal Penal Internacional. Hemos pasado cuatro programas definiendo la palabra genocidio".

"Y creo que eso es donde queréis llevar algunos el debate. A mí me da igual que lo llames genocidio como que lo llames tortilla de patatas. Lo que me importa es que están matando niños. Eso es lo que me importa", ha agregado el comunicador finalmente, llevándose un gran aplauso por parte del público.