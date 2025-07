Está en un bar mientras hace el Camino de Santiago y lo que oye en la mesa de al lado provoca un debate nacional

La influencer Paula Gonu está haciendo el Camino de Santiago, algo que desde hace un tiempo suele hacer todos los años, y ha contado una situación que vivió en un bar mientras recuperaba las piernas.

Ha explicado que estaba sola en el restaurante y que vio a su lado una mesa de cuatro personas, dos chicos y dos chicas que se habían conocido haciendo el camino y ahí escuchó la siguiente conversación.

"Por lo que yo vi, era el Camino de Santiago así que llevarían varias etapas que ya se habían conocido, y de repente una de las chicas le dice a un chico: ¿cómo que tienes novia y en seis días no me has dicho nada?", ha contado Gonu.

"El chico se miró con su amigo en plan: no es para tanto, qué pasa, no me lo habías preguntado. Y la dice ella no hace falta que te lo pregunte, si hemos hablado de tantas cosas de la vida lo normal es que me la hubieras mencionado", ha proseguido.

Y ha finalizado: "La chica siguió con lo de joder llevo cinco días haciéndome ilusiones y tú estás actuando como si estuvieras soltero. Y el chico dijo que no había visto relevante comentar el tema".

Ahora llega el debate: "Me gustaría saber vuestra opinión porque eso no lo veo ni medio normal".

Y aquí van algunas opiniones: